Szelektív hulladékgyűjtés

2 órája

Nagy bakonyi kukaosztás a falvakban – Mutatjuk a pontos menetrendet

Címkék#menetrend#bakonyi falu#Mohu#Bakonyban#Veszprém vármegyében#GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft#szelektív hulladékgyűjtés#szelektív#kuka#önkormányzat

Könnyebb lesz a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a Bakonyban. Szelektív kuka kerül ugyanis a falvak lakóihoz is. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 44 Veszprém vármegyei településre ingyenesen eljuttatja a következő hónapokban. Mutatjuk a tudnivalókat, a pontos menetrendet, a helyszíneket.

Rimányi Zita

A visszaváltó automaták mellett a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is a környezetvédelem céljait szolgálja, az újrahasznosítás lehetőségeit bővíti. A lakosságnak pedig könnyebbé teszi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Veszprém vármegye több településén ezt a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, és most az önkormányzatokkal együttműködve a szelektív kuka eljutását segíti a bakonyi falvakba.

Szelektív kuka kerül a bakonyi falvak lakosaihoz is, ingyenesen, a házhoz menő szelektív hullagyűjtés így még könnyebb lesz. S ez is a környezetvédelmet, az újrahasznosítás céljait szolgálja.
Szelektív kuka kerül a bakonyi falvak lakosaihoz is, ingyenesen, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés így még könnyebb lesz. S ez is a környezetvédelmet, az újrahasznosítás céljait szolgálja.
Fotó: Mohu

Szelektív kuka – Mi kerülhet bele?

  • Papír,
  • műanyag
  • és fém csomagolóanyag.

Szelektív hulladékgyűjtő osztása: a tudnivalók

A csomagolóanyagok (műanyag, papír, fém) otthoni gyűjtésére szolgáló új, szabványos, egységes, 240 literes, sárga fedeles kukákat a Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. – mint 2023. július 1-jétől a hazai hulladékgazdálkodási rendszer környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható működtetéséért felelős társaság – a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfelei részére térítésmentesen biztosítja használatra.

  • Új szelektív kuka azoknak jár, akik maradék (szürke fedeles kuka) és/vagy bio (barna fedeles kuka) hulladék gyűjtésére rendszeresített kukát használnak.
  • Az új szelektív hulladékgyűjtő edényt a lakcímkártya és a személyi igazolvány bemutatását követően az osztási pontokon lehet átvenni. 
  • Nem saját tulajdonú ingatlan esetén meghatalmazás szükséges. 
  • Az osztási napok és helyszínek már nyilvánosak. 
  • Az új kuka hazaszállítása a lakosok feladata.
  • A kuka 1 méter magas és 74 x 58 centiméter széles.

Szelektív kuka: osztási időpontok településenként a Bakonyban, Veszprém vármegyében

  • Vaszar, 11. 08. 08:00-16:00, Patonai út vége (hajdani hulladékátrakó), 11. 15.08:00-16:00
  • Gecse, 11. 13. 14:00-18:00, Sport utca (sportpálya)
  • Kemenesszentpéter, 11. 15. 08:00-16:00, Béke utca 2.
  • Malomsok, 11. 15. 08:00-16:00, Kossuth utca 21.
  • Marcaltő, 11. 15. 08:00-16:00, Fő tér 13.
  • Nagyacsád, 11. 15. 08:00-16:00, Deák utca 1-3.
  • Nemesgörzsöny, 11. 15. 08:00-16:00, Széchenyi utca 10.
  • Takácsi, 11. 15. 08:00-16:00, Petőfi utca 46. (művelődési ház udvara)
  • Békás, 11. 18. 14:00-18:00, Rákóczi utca 17.
  • Egyházaskesző, 11. 20. 14:00-18:00, Kossuth utca 57.
  • Várkesző, 11. 21. 14:00-18:00, Kossuth utca 36. (önkormányzat udvara)
  • Adásztevel, 11. 22. 08:00-16:00, Árpád utca 64.
  • Csót, 11. 22. 08:00-16:00, Sport utca (lovasudvar)
  • Homokbödöge, 11. 22. 08:00-16:00, Kossuth utca 47.
  • Mezőlak, 11. 22. 08:00-16:00, Mezőlak, Arany János utca 1. melletti zárt udvar
  • Mihályháza, 11. 22. 08:00-16:00, Petőfi utca 8.
  • Ugod, 11. 22. 08:00-16:00, Kossuth Lajos utca 32. (polgármesteri hivatal udvara)
  • Kemeneshőgyész, 11. 26. 14:00-18:00, Kossuth utca 45.
  • Magyargencs, 11. 25. 14:00-18:00, Petőfi utca 148.
  • Nagytevel, 11. 26. 14:00-18:00, Kossuth utca 45.
  • Nagygyimót, 11. 27. 14:00-18:00, Rákóczi utca 2.
  • Béb, 11. 28. 14:00-18:00, Kossuth utca 14.
  • Doba, 11. 29. 08:00-16:00, Kossuth utca 1.
  • Somlószőlős, 11. 29. 08:00-16:00, Kossuth utca 105.
  • Somlóvásárhely, 11. 29. 08:00-16:00, Szabadság tér 4.
  • Vanyola, 12. 01. 14:00-18:00, Petőfi utca 14.
  • Pápakovácsi, 12. 02. 14:00-18:00, Fő utca 19.
  • Nóráp, 12. 03. 14:00-18:00, Kossuth utca 48.
  • Kup, 12. 04. 14:00-18:00,Fő utca 97.
  • Somlójenő, 12. 05. 14:00-18:00, Petőfi S. utca 99. (művelődési áz udvara)
  • Bakonyszentkirály, 12. 06. 08:00-16:00, Kossuth utca 69.
  • Bakonytamási, 12. 06. 08:00-16:00, Széchenyi utca 13. (iskola udvara)
  • Lovászpatona, 12. 06. 08:00-16:00, Egyeztetés alatt
  • Pápateszér, 12. 06. 08:00-16:00, Pápateszér, Petőfi utca 17.
  • Kisszőlős, 12. 08. 14:00-18:00, Rákóczi utca 3.
  • Gic, 12. 12. 14:00-18:00, Nagy Lajos utca 23.
  • Csetény, 12. 13. 08:00-16:00, Rákóczi utca 32. (községháza mögötti murvás parkoló), 12. 20. 08:00-16:00
  • Dudar, 12. 13. 08:00-16:00, Rákóczi utca 19., 12. 20. 08:00-16:00
  • Jásd, 12. 13. 08:00-16:00, Kossuth utca 77.
  • Bakonyszentiván, 12. 16. 14:00-18:00, Rákóczi utca 39.
  • Nagydém, 12. 16. 14:00-18:00, Széchenyi utca 1.
  • Bakonyság, 12. 17. 14:00-18:00, Béke utca 14. (művelődési ház udvara)
  • Csesznek, 12. 17. 14:00-18:00, Vár út 43.
  • Bakonyoszlop, 12. 18. 14:00-18:00, Kossuth utca 32.

 

