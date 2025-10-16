2 órája
Nagy bakonyi kukaosztás a falvakban – Mutatjuk a pontos menetrendet
Könnyebb lesz a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a Bakonyban. Szelektív kuka kerül ugyanis a falvak lakóihoz is. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 44 Veszprém vármegyei településre ingyenesen eljuttatja a következő hónapokban. Mutatjuk a tudnivalókat, a pontos menetrendet, a helyszíneket.
A visszaváltó automaták mellett a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is a környezetvédelem céljait szolgálja, az újrahasznosítás lehetőségeit bővíti. A lakosságnak pedig könnyebbé teszi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Veszprém vármegye több településén ezt a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, és most az önkormányzatokkal együttműködve a szelektív kuka eljutását segíti a bakonyi falvakba.
Szelektív kuka – Mi kerülhet bele?
- Papír,
- műanyag
- és fém csomagolóanyag.
Szelektív hulladékgyűjtő osztása: a tudnivalók
A csomagolóanyagok (műanyag, papír, fém) otthoni gyűjtésére szolgáló új, szabványos, egységes, 240 literes, sárga fedeles kukákat a Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. – mint 2023. július 1-jétől a hazai hulladékgazdálkodási rendszer környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható működtetéséért felelős társaság – a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfelei részére térítésmentesen biztosítja használatra.
- Új szelektív kuka azoknak jár, akik maradék (szürke fedeles kuka) és/vagy bio (barna fedeles kuka) hulladék gyűjtésére rendszeresített kukát használnak.
- Az új szelektív hulladékgyűjtő edényt a lakcímkártya és a személyi igazolvány bemutatását követően az osztási pontokon lehet átvenni.
- Nem saját tulajdonú ingatlan esetén meghatalmazás szükséges.
- Az osztási napok és helyszínek már nyilvánosak.
- Az új kuka hazaszállítása a lakosok feladata.
- A kuka 1 méter magas és 74 x 58 centiméter széles.
Szelektív kuka: osztási időpontok településenként a Bakonyban, Veszprém vármegyében
- Vaszar, 11. 08. 08:00-16:00, Patonai út vége (hajdani hulladékátrakó), 11. 15.08:00-16:00
- Gecse, 11. 13. 14:00-18:00, Sport utca (sportpálya)
- Kemenesszentpéter, 11. 15. 08:00-16:00, Béke utca 2.
- Malomsok, 11. 15. 08:00-16:00, Kossuth utca 21.
- Marcaltő, 11. 15. 08:00-16:00, Fő tér 13.
- Nagyacsád, 11. 15. 08:00-16:00, Deák utca 1-3.
- Nemesgörzsöny, 11. 15. 08:00-16:00, Széchenyi utca 10.
- Takácsi, 11. 15. 08:00-16:00, Petőfi utca 46. (művelődési ház udvara)
- Békás, 11. 18. 14:00-18:00, Rákóczi utca 17.
- Egyházaskesző, 11. 20. 14:00-18:00, Kossuth utca 57.
- Várkesző, 11. 21. 14:00-18:00, Kossuth utca 36. (önkormányzat udvara)
- Adásztevel, 11. 22. 08:00-16:00, Árpád utca 64.
- Csót, 11. 22. 08:00-16:00, Sport utca (lovasudvar)
- Homokbödöge, 11. 22. 08:00-16:00, Kossuth utca 47.
- Mezőlak, 11. 22. 08:00-16:00, Mezőlak, Arany János utca 1. melletti zárt udvar
- Mihályháza, 11. 22. 08:00-16:00, Petőfi utca 8.
- Ugod, 11. 22. 08:00-16:00, Kossuth Lajos utca 32. (polgármesteri hivatal udvara)
- Kemeneshőgyész, 11. 26. 14:00-18:00, Kossuth utca 45.
- Magyargencs, 11. 25. 14:00-18:00, Petőfi utca 148.
- Nagytevel, 11. 26. 14:00-18:00, Kossuth utca 45.
- Nagygyimót, 11. 27. 14:00-18:00, Rákóczi utca 2.
- Béb, 11. 28. 14:00-18:00, Kossuth utca 14.
- Doba, 11. 29. 08:00-16:00, Kossuth utca 1.
- Somlószőlős, 11. 29. 08:00-16:00, Kossuth utca 105.
- Somlóvásárhely, 11. 29. 08:00-16:00, Szabadság tér 4.
- Vanyola, 12. 01. 14:00-18:00, Petőfi utca 14.
- Pápakovácsi, 12. 02. 14:00-18:00, Fő utca 19.
- Nóráp, 12. 03. 14:00-18:00, Kossuth utca 48.
- Kup, 12. 04. 14:00-18:00,Fő utca 97.
- Somlójenő, 12. 05. 14:00-18:00, Petőfi S. utca 99. (művelődési áz udvara)
- Bakonyszentkirály, 12. 06. 08:00-16:00, Kossuth utca 69.
- Bakonytamási, 12. 06. 08:00-16:00, Széchenyi utca 13. (iskola udvara)
- Lovászpatona, 12. 06. 08:00-16:00, Egyeztetés alatt
- Pápateszér, 12. 06. 08:00-16:00, Pápateszér, Petőfi utca 17.
- Kisszőlős, 12. 08. 14:00-18:00, Rákóczi utca 3.
- Gic, 12. 12. 14:00-18:00, Nagy Lajos utca 23.
- Csetény, 12. 13. 08:00-16:00, Rákóczi utca 32. (községháza mögötti murvás parkoló), 12. 20. 08:00-16:00
- Dudar, 12. 13. 08:00-16:00, Rákóczi utca 19., 12. 20. 08:00-16:00
- Jásd, 12. 13. 08:00-16:00, Kossuth utca 77.
- Bakonyszentiván, 12. 16. 14:00-18:00, Rákóczi utca 39.
- Nagydém, 12. 16. 14:00-18:00, Széchenyi utca 1.
- Bakonyság, 12. 17. 14:00-18:00, Béke utca 14. (művelődési ház udvara)
- Csesznek, 12. 17. 14:00-18:00, Vár út 43.
- Bakonyoszlop, 12. 18. 14:00-18:00, Kossuth utca 32.
