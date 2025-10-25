október 25., szombat

1 órája

Hova dobjam? Cáfoljuk a tévhiteket, hogy tényleg spóroljon a szelektív kukával (videó)

Hova dobjam? Nem mindig egyszerű a kérdés megválaszolása, pontosabban sok a tévhit a szelektív kuka használata kapcsán. Pedig akkor lehet igazán spórolni – és a természetet védeni –, ha megszokjuk, mi hova kerülhet.

Rimányi Zita

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés most lesz igazán egyszerű a Bakonyban is, szelektív kuka kerül ugyanis a falvak lakóihoz. De tudják, hogy mi kerülhet bele? Sok a tévhit sajnos e téren.

Szelektív kuka – Mindenféle papír mehet bele, pizzadoboz is, de papírzsepi, szalvéta nem.
Forrás: Pexels-illusztráció

Szelektív kuka – Kisokos a spórolós használathoz

A nagy bakonyi kukaosztás menetrendjét már közzétettük. Az azonban, hogy mi kerülhet ezekbe a kukákba, talán még nem mindenkinek annyira egyértelmű, mint a visszaváltó automaták használata. Pedig a környezetvédelem céljait szolgálja, az újrahasznosítás megvalósítását segíti a megfelelő gyűjtés és spórolhatunk is vele. 

Papír, műanyag, fém – ezek valók a szelektív kuka edényébe. A Mohu segít abban, pontosan mit kell ezek alatt érteni, ha a szelektív gyűjtésről van szó.

Szelektív hulladékgyűjtés – Ilyenkor mi számít papírnak?

Szelektíven gyűjthető

  • a hullámkarton,
  • a pizzásdoboz,
  • összehajtogatva a kartondoboz, például élelmiszer, kozmetikum, gyógyszer doboza és a cipősdoboz,
  • az újságpapír, a reklámújság, a szórólap is,
  • a csomagolópapír,
  • a nyomtatópapír,
  • a tojástartó,
  • a füzet és a könyv,
  • kis mennyiségben a hőpapír is, így a boltokban kapott blokk.

Ne dobd a szelektív kukába

  • a használt, erősen szennyezett egészségügyi papírokat, a zsebkendőt, a szalvétát,
  • a tejes, gyümölcsleves italos kartonokat,
  • a műanyaggal bevont papírokat, például a műanyag fóliás csomagolást
  • és a pelenkákat, a tisztasági betéteket se!
Műanyagok szelektív gyűjtése – A kozmetikai szerek flakonjai, tubusai, tégelyei, a tisztító- és a mosószerek csomagolásai is a szelektívbe valók.
Forrás: Pexels-illusztráció

Szelektív hulladékgyűjtés – Ilyenkor mi számít műanyagnak?

  • A műanyag PET-palackok,
  • a tejtermékek kiöblített poharai, tégelyei,
  • a kozmetikai szerek flakonjai, tubusai, tégelyei,
  • a tisztító- és a mosószerek csomagolásai,
  • a fóliák, a habosított fóliák,
  • a műanyag kupakok,
  • a polisztirol, például a hungarocell*,
  • az élelmiszerek műanyag csomagolása,
  • a tejes és üdítős italoskartonok, mivel többrétegűek.

Szelektív hulladékgyűjtés – Ilyenkor mi számít fémnek?

  • A fém italosdoboz, 
  • a konzervdoboz, 
  • a fémkupak is,
  • és a kisebb, fémtartalmú háztartási eszköz, például az evőeszköz.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnél egy edénybe kerül a papír, a műanyag és a fém, a szelektív szigeteken ezeket külön edénybe kell dobni és az üvegek esetében hasonlóképp.

A fém italosdoboz mellé kerülhet a szelektív gyűjtőbe a konzervdoboz, a fémkupak is.
Forrás: Pexels-illusztráció

Szelektív kuka – A leggyakoribb tévhitek

A pizzás doboz zsíros, ezért nem mehet a papíros szelektívbe. De, mehet!

A használt papírzsepi és a szalvéta papír, tehát mehet a papíros kukába. Nem mehet! A vegyes kukába való.

A műanyag csomagolásokat mindig ki kell öblíteni. Nem kötelező, de érdemes.

A hungarocell nem mehet a szelektív kukába. *De igen, a háztartásban keletkező, csomagolási célú hungarocell, például a húsos tálca mehet a műanyagos kukába.

A használt étolajos flakon mehet a műanyagos kukába. Nem, csak akkor, ha teljesen el van öblítve.

A pelenka, az intim betét mehet a műanyagok közé. Nem, mert egészségügyi hulladéknak minősül, a vegyes kukába való.

Csak a PET-palackokat lehet a szelektívbe dobni. Nem, még egy csomó más flakont, műanyagfóliát is.

A folpackot a kommunális kukába kell dobni. Nem, mehet a műanyagok közé a szelektívbe.

A chipses zacskót a kommunális kukába kell dobni. Nem, mehet a műanyagok közé a szelektívbe.

 

