Hova dobjam? Cáfoljuk a tévhiteket, hogy tényleg spóroljon a szelektív kukával (videó)

A fém italosdoboz mellé kerülhet a szelektív gyűjtőbe a konzervdoboz, a fémkupak is.

Forrás: Pexels-illusztráció

Szelektív kuka – A leggyakoribb tévhitek

A pizzás doboz zsíros, ezért nem mehet a papíros szelektívbe. De, mehet!

A használt papírzsepi és a szalvéta papír, tehát mehet a papíros kukába. Nem mehet! A vegyes kukába való.

A műanyag csomagolásokat mindig ki kell öblíteni. Nem kötelező, de érdemes.

A hungarocell nem mehet a szelektív kukába. *De igen, a háztartásban keletkező, csomagolási célú hungarocell, például a húsos tálca mehet a műanyagos kukába.

A használt étolajos flakon mehet a műanyagos kukába. Nem, csak akkor, ha teljesen el van öblítve.

A pelenka, az intim betét mehet a műanyagok közé. Nem, mert egészségügyi hulladéknak minősül, a vegyes kukába való.

Csak a PET-palackokat lehet a szelektívbe dobni. Nem, még egy csomó más flakont, műanyagfóliát is.

A folpackot a kommunális kukába kell dobni. Nem, mehet a műanyagok közé a szelektívbe.

A chipses zacskót a kommunális kukába kell dobni. Nem, mehet a műanyagok közé a szelektívbe.