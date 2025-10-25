55 perce
Hova dobjam? Cáfoljuk a tévhiteket, hogy tényleg spóroljon a szelektív kukával (videó)
Hova dobjam? Nem mindig egyszerű a kérdés megválaszolása, pontosabban sok a tévhit a szelektív kuka használata kapcsán. Pedig akkor lehet igazán spórolni – és a természetet védeni –, ha megszokjuk, mi hova kerülhet.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés most lesz igazán egyszerű a Bakonyban is, szelektív kuka kerül ugyanis a falvak lakóihoz. De tudják, hogy mi kerülhet bele? Sok a tévhit sajnos e téren.
Szelektív kuka – Kisokos a spórolós használathoz
A nagy bakonyi kukaosztás menetrendjét már közzétettük. Az azonban, hogy mi kerülhet ezekbe a kukákba, talán még nem mindenkinek annyira egyértelmű, mint a visszaváltó automaták használata. Pedig a környezetvédelem céljait szolgálja, az újrahasznosítás megvalósítását segíti a megfelelő gyűjtés és spórolhatunk is vele.
Papír, műanyag, fém – ezek valók a szelektív kuka edényébe. A Mohu segít abban, pontosan mit kell ezek alatt érteni, ha a szelektív gyűjtésről van szó.
Szelektív hulladékgyűjtés – Ilyenkor mi számít papírnak?
Szelektíven gyűjthető
- a hullámkarton,
- a pizzásdoboz,
- összehajtogatva a kartondoboz, például élelmiszer, kozmetikum, gyógyszer doboza és a cipősdoboz,
- az újságpapír, a reklámújság, a szórólap is,
- a csomagolópapír,
- a nyomtatópapír,
- a tojástartó,
- a füzet és a könyv,
- kis mennyiségben a hőpapír is, így a boltokban kapott blokk.
Ne dobd a szelektív kukába
- a használt, erősen szennyezett egészségügyi papírokat, a zsebkendőt, a szalvétát,
- a tejes, gyümölcsleves italos kartonokat,
- a műanyaggal bevont papírokat, például a műanyag fóliás csomagolást
- és a pelenkákat, a tisztasági betéteket se!
Szelektív hulladékgyűjtés – Ilyenkor mi számít műanyagnak?
- A műanyag PET-palackok,
- a tejtermékek kiöblített poharai, tégelyei,
- a kozmetikai szerek flakonjai, tubusai, tégelyei,
- a tisztító- és a mosószerek csomagolásai,
- a fóliák, a habosított fóliák,
- a műanyag kupakok,
- a polisztirol, például a hungarocell*,
- az élelmiszerek műanyag csomagolása,
- a tejes és üdítős italoskartonok, mivel többrétegűek.
Szelektív hulladékgyűjtés – Ilyenkor mi számít fémnek?
- A fém italosdoboz,
- a konzervdoboz,
- a fémkupak is,
- és a kisebb, fémtartalmú háztartási eszköz, például az evőeszköz.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnél egy edénybe kerül a papír, a műanyag és a fém, a szelektív szigeteken ezeket külön edénybe kell dobni és az üvegek esetében hasonlóképp.
Szelektív kuka – A leggyakoribb tévhitek
A pizzás doboz zsíros, ezért nem mehet a papíros szelektívbe. De, mehet!
A használt papírzsepi és a szalvéta papír, tehát mehet a papíros kukába. Nem mehet! A vegyes kukába való.
A műanyag csomagolásokat mindig ki kell öblíteni. Nem kötelező, de érdemes.
A hungarocell nem mehet a szelektív kukába. *De igen, a háztartásban keletkező, csomagolási célú hungarocell, például a húsos tálca mehet a műanyagos kukába.
A használt étolajos flakon mehet a műanyagos kukába. Nem, csak akkor, ha teljesen el van öblítve.
A pelenka, az intim betét mehet a műanyagok közé. Nem, mert egészségügyi hulladéknak minősül, a vegyes kukába való.
Csak a PET-palackokat lehet a szelektívbe dobni. Nem, még egy csomó más flakont, műanyagfóliát is.
A folpackot a kommunális kukába kell dobni. Nem, mehet a műanyagok közé a szelektívbe.
A chipses zacskót a kommunális kukába kell dobni. Nem, mehet a műanyagok közé a szelektívbe.
