Hova dobjam? Kukakvíz a szelektív kukák használatához

Címkék#Mohu#bakonyi#tévhit#kvíz#szelektív#kuka#hulladék#kisokos

Kukakisokost készítettünk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kapcsán, ugyanis most kerülnek a bakonyi falvakba is háztartásonként külön ilyen gyűjtőedények. Ha úgy vélik, a kisokos alapján már tudják, vagy korábban is tudták, a szelektív kuka milyen hulladékoknak való, tegyék próbára tudásukat kvízünkben! 

Rimányi Zita

Becsapós kérdések következnek kvízünkben, ugyanis sok a tévhit a szelektív kuka használata kapcsán. Mostanában viszont egyre fontosabb a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés részleteit megismerni. Mi számít ilyenkor papírnak, fémnek, műanyagnak? Mit hova dobhat? A kukakvíz e téren játékos tudáspróba révén segít.

Szelektív kuka – Sok a tévhit a használatáról, pedig védeni kell a természetet. Kvízünkben tesztelheti tudását.
Illusztráció: Pixabay 
Illusztráció: Pixabay

Szelektív kuka – Mit dobjak bele?

Kvízünk során minden esetben az a kérdés, belekerülhet-e az a szemét, amiről azt gondoljuk, hogy igen.

Ha érinti a bakonyi kukaosztás és a kuka kisokost kívülről fújja, akkor könnyen tud válaszokat adni.

1.
A használt papírzsepi, szalvéta mehet a szelektív kukába?
2.
A kiürült pizzadoboz olajos. Ezért nem mehet a szelektívbe?
3.
A pelenka, az intim betét papírból van. Bedobható a szelektívbe?
4.
A gyümöcslé doboza a papírok közé való?
5.
A tejfölös doboz mehet a szelektívbe?
6.
A kekszes zacskó, doboz mehet a szelektívbe?
7.
A mosószeres flakon bedobható a szelektívbe.
8.
A konzervdoboz bedobható a szelektívbe?
9.
A folpack mehet a szelektívbe?
10.
A bolti blokk mehet a szelektívbe?
11.
A hungarocell hústálca mehet a szelektívbe?

Nyitóképünk és a kvízben szereplő fotók Pexels- és Pixabay-illusztrációk. A „hova dobjam?" témában a Mohu is segíti az eligazodást honlapján.

 

 

