Hova dobjam? Kukakvíz a szelektív kukák használatához
Kukakisokost készítettünk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kapcsán, ugyanis most kerülnek a bakonyi falvakba is háztartásonként külön ilyen gyűjtőedények. Ha úgy vélik, a kisokos alapján már tudják, vagy korábban is tudták, a szelektív kuka milyen hulladékoknak való, tegyék próbára tudásukat kvízünkben!
Becsapós kérdések következnek kvízünkben, ugyanis sok a tévhit a szelektív kuka használata kapcsán. Mostanában viszont egyre fontosabb a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés részleteit megismerni. Mi számít ilyenkor papírnak, fémnek, műanyagnak? Mit hova dobhat? A kukakvíz e téren játékos tudáspróba révén segít.
Szelektív kuka – Mit dobjak bele?
Kvízünk során minden esetben az a kérdés, belekerülhet-e az a szemét, amiről azt gondoljuk, hogy igen.
Ha érinti a bakonyi kukaosztás és a kuka kisokost kívülről fújja, akkor könnyen tud válaszokat adni.
