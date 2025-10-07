október 7., kedd

Amália névnap

Halálos áldozata is volt az Európára lesújtó Amy ciklonnak

Címkék#ciklon#Skóciában#Írországban#Amy#Magyarország#térség#áldozat#Atlanti-óceán#Hollandia#Közép-Európa

A hétvége viharos időjárást hozott Európa-szerte. A szélvihar Európa több országában is súlyos károkat okozott és halálos áldozatot követelt.

Balogh Rebeka

Az Amy nevű ciklon hatalmas erővel érkezett Európába. Pénteken Írországban egy 40 éves férfi életét vesztette a szélvihar következtében, amikor egy kidőlt fa ráesett az autójára. A vihar Írország más részein is súlyos károkat okozott, több ezer háztartás maradt áram nélkül, Londonban parkokat kellett lezárni a kidőlő fák miatt  – írja a Köpönyeg.

A szélvihar Európa több országában okozott károkat és fennakadásokat, ez a hétvége legfontosabb időjárási eseménye volt. Forrás: köpönyeg.hu
Forrás: Köpönyeg

Szélvihar után közlekedési fennakadások

A Humberto hurrikán maradványaiból kialakult Amy ciklon az Atlanti-óceán felől Közép-Európa felé tartott, Magyarországot szombat éjjel érte el hidegfronttal, esővel és erős északnyugati széllel. A légörvény komoly fennakadásokat okozott a közlekedésben: az amszterdami Schiphol repülőtéren több mint 80 érkező és 70 induló járatot töröltek. A KLM pénteken figyelmeztette utasait, az Air France pedig jelezte, hogy a fennakadások vasárnapra is áthúzódhatnak.

A Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) sárga riasztást adott ki, mivel a szél sebessége helyenként elérte a 90 km/órát. Az Egyesült Királyságban és Írországban több parkot lezártak kidőlő fák miatt, Írországban több ezer háztartás maradt áram nélkül, Skóciában pedig komoly károkról számoltak be. Skóciában péntek este 150 km/órát meghaladó széllökéseket mértek, az Aonach Mór hegyi meteorológiai állomáson 181 km/órát, Norvégiában 200 km/órát megközelítő széllökéseket rögzítettek.

Az Amy ciklon korábban az ötös erősségű Humberto hurrikánból alakult ki. Az Atlanti-óceán hűvösebb térségei fölé érve elvesztette trópusi jellegét, majd mérsékelt övi ciklonként ismét megerősödött.

A hidegfront szombat késő este érte el Magyarországot, esőt és hirtelen megélénkülő, északnyugati szelet hozva. Csapadék valószínűleg csak a délnyugati térségekben haladta meg a 10 mm-t, délutánra pedig a felhők fokozatosan felszakadoztak. Fagyra egyelőre nem kellett számítani, a legalacsonyabb hőmérsékletek 4–11 fok között alakultak, a nappali maximumok 20 fok körül mozogtak.

Habár Amy ciklon vihara Európa nyugati és északi országaiban komoly pusztítást okozott, áramkimaradásokkal és halálos áldozatokkal. Ezzel szemben Veszprém vármegyében a hétvége viszonylag nyugodt idővel telt. Szombaton a nappali hőmérséklet 15–17 °C között alakult, az éjszakai minimumok 4–6 °C-ra csökkentek. 

Vasárnap borongósabb volt az ég, a nappali maximumok 10 °C körüliek voltak és kb. 6 mm csapadék hullott. A szél mérsékelt maradt, északnyugati irányú, 26 km/h sebességgel. Így gyakorlatilag a szélvihar hatása nem volt érezhető Veszprém vármegye időjárásában.

 

