Túra

2 órája

Sétálj végig a Szent Benedek-hegy lépcsőin, és tárd fel titkait!

Szent Korona#Szent Benedek-hegy#Viadukt#Séd-patak#Veszprém

A Szent Benedek-hegy Veszprém egyik legkülönlegesebb helye: egykor honfoglaló őseink temetkezési helye lehetett, ma pedig kriptát, kálváriát és titkos óvóhelyet rejt. A Szent Benedek-hegy múltja és panorámája lenyűgöző ablak a város történetébe.

Munkatársunktól

Veszprém szívében, a vár árnyékában magasodik a Szent Benedek-hegy, amely nemcsak lenyűgöző kilátásával, hanem titokzatos múltjával is magához vonzza a látogatókat. A legenda szerint a Szent Benedek-hegy Veszprém szívének egyik legrégebbi szakrális pontja: honfoglaló ősök nyughelye, régészek felfedezéseinek helyszíne, és a város egyik legcsendesebb szent zuga. Itt a történelem, a természet és a hit szinte kézzel tapinthatóan fonódik össze.

Szent Benedek-hegy Veszprém
A Szent Benedek-hegy Veszprém szívében
Forrás: Veszpreminfo

A Szent Benedek-hegy Veszprém szívében

A múlt emlékei a vár tövében

A veszprémi vár északi oldalán egy keskeny, kikövezett lépcsősor vezet le a Szent Benedek-hegyre, ahonnan a város múltja és jelene egyszerre tárul elénk. A helyet a hagyomány szerint őseink temetkezési helyként használták, így nem csoda, hogy az évszázadok során különös tisztelet övezte.

A 20. század elején Laczkó Dezső régész vezetésével feltártak itt egy 17. századból származó kriptát, amelyről a helyiek úgy tartják: benne nyugszik Semptsey Ferenc, a nagyvázsonyi vice-kapitány. Bár a történet inkább legendaként él tovább, a hely atmoszférája valóban ősi nyugalmat sugároz.

A kálvária és a kőkereszt árnyékában

A kripta helyén ma egy kőkereszt áll, amely az egykori veszprémi kálvária emlékét idézi. Innen lenyűgöző panoráma nyílik a városra: a Séd-patak kanyargós íve, a Viadukt monumentális boltíve, a Veszprémvölgy zöld lombjai és a távolban elterülő Bakony hegyvonulatai mind láthatók.

A hegyet a 19–20. század fordulóján parkosították, korábban még birkalegelőként szolgált, ma viszont kedvelt kilátópont és nyugodt kirándulóhely. A 1904-ben felállított kereszt azóta is a város egyik csendes szimbóluma.

Titkok a mélyben - a Szikla óvóhely

Kevesen tudják, hogy a Szent Benedek-hegy gyomrában egy hatalmas, labirintusszerű óvóhely húzódik. Az 1940-es években, a háborús időkben alakították ki, közel kétszáz ember számára biztosított menedéket. A „Szikla” néven ismert bunker később stratégiai szerepet is kapott - egyes források szerint még a Szent Korona ideiglenes őrzésének helyszíne is lehetett.

A járatok ma már nem látogathatók, de időről időre szerveznek sétákat és bemutatókat, amelyek során betekintést nyerhetünk a hegy rejtett, föld alatti világába.

Ha te is felfedeznéd Veszprém egyik legrejtettebb szegletét, próbáld ki a Szent Benedek-hegy online puzzle-t! Miközben kirakod a képet, szinte érzed a hely csendjét és a panoráma nyugalmát. Engedd, hogy ez a veszprémi titokhely darabról darabra táruljon fel előtted!

Így rakd ki a puzzle-t:

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül a teljes kép hozzá:

A Szent Benedek-hegy napsütésben
Forrás: Veszpreminfo

 

 

