Sétálj végig a Szent Benedek-hegy lépcsőin, és tárd fel titkait!

Veszprém szívében, a vár árnyékában magasodik a Szent Benedek-hegy, amely nemcsak lenyűgöző kilátásával, hanem titokzatos múltjával is magához vonzza a látogatókat. A legenda szerint a Szent Benedek-hegy Veszprém szívének egyik legrégebbi szakrális pontja: honfoglaló ősök nyughelye, régészek felfedezéseinek helyszíne, és a város egyik legcsendesebb szent zuga. Itt a történelem, a természet és a hit szinte kézzel tapinthatóan fonódik össze.

A Szent Benedek-hegy Veszprém szívében

Forrás: Veszpreminfo

A múlt emlékei a vár tövében

A veszprémi vár északi oldalán egy keskeny, kikövezett lépcsősor vezet le a Szent Benedek-hegyre, ahonnan a város múltja és jelene egyszerre tárul elénk. A helyet a hagyomány szerint őseink temetkezési helyként használták, így nem csoda, hogy az évszázadok során különös tisztelet övezte.

A 20. század elején Laczkó Dezső régész vezetésével feltártak itt egy 17. századból származó kriptát, amelyről a helyiek úgy tartják: benne nyugszik Semptsey Ferenc, a nagyvázsonyi vice-kapitány. Bár a történet inkább legendaként él tovább, a hely atmoszférája valóban ősi nyugalmat sugároz.

A kálvária és a kőkereszt árnyékában

A kripta helyén ma egy kőkereszt áll, amely az egykori veszprémi kálvária emlékét idézi. Innen lenyűgöző panoráma nyílik a városra: a Séd-patak kanyargós íve, a Viadukt monumentális boltíve, a Veszprémvölgy zöld lombjai és a távolban elterülő Bakony hegyvonulatai mind láthatók.

A hegyet a 19–20. század fordulóján parkosították, korábban még birkalegelőként szolgált, ma viszont kedvelt kilátópont és nyugodt kirándulóhely. A 1904-ben felállított kereszt azóta is a város egyik csendes szimbóluma.

Titkok a mélyben - a Szikla óvóhely

Kevesen tudják, hogy a Szent Benedek-hegy gyomrában egy hatalmas, labirintusszerű óvóhely húzódik. Az 1940-es években, a háborús időkben alakították ki, közel kétszáz ember számára biztosított menedéket. A „Szikla” néven ismert bunker később stratégiai szerepet is kapott - egyes források szerint még a Szent Korona ideiglenes őrzésének helyszíne is lehetett.