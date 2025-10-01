október 1., szerda

Malvin névnap

Díjátadó

52 perce

Pápai pedagógusok elismerése

Címkék#Pápa Város Önkormányzat#Udvardy György#pedagógus#Szent Gellért-díj

Átadták az idei Szent Gellért-díjakat. Az ünnepségen Udvardy György érsek atya az arany- és ezüstfokozat átadását nem pusztán elismerésnek nevezte, hanem hálaadásnak azokért, akik a pedagógus és katekéta hivatásban tanúságot tesznek Krisztusról.

Veol.hu

Az eseményen az érsek Szent Gellért püspök példáját idézte fel, aki szerzetesként, tanítóként, Szent Imre nevelőjeként, majd püspökként egészen a vértanúságig megvallotta hitét – írja az érsekség honlapja. Udvardy György kiemelte: a keresztény pedagógus és katekéta tanúságtétele nemcsak szavaiban, hanem egész életében megjelenik, és a reá bízottak számára irányt mutat.

Szent Gellért-díjak 2025 – Pápai pedagógusok elismerése
A Szent Gellért-díj átadása előtt Udvardy György érsek tartott misét
Forrás:  Veszprémi Érsekség

A Szent Gellért-díj a kiemelkedő munka elismerésére

Az oktatási intézmények ezért a bölcsesség, az igazság és a remény szigetei a világban. „Ez nem pusztán emberi teljesítmény, hanem isteni mű” – fogalmazott. Végül háláját fejezte ki mindazoknak, akik hivatásukkal és kitartó munkájukkal a fiatalok jövőjét építik: „Bölcsességre juttatni másokat a tanúságtételünkből – ez a küldetésünk. Köszönöm mindenki tanúságtételét, amely megerősít bennünket abban, hogy Isten bölcsessége valóban jövőt és reményt ad.” Ezt követően Dékány Árpád Sixtus OCist., emeritus apát, az Oktatási Hivatal vezetőjével együtt érsek atya átadta az idei Szent Gellért-díjakat.

Az ünnepségen elhangzott, oktatási intézmények a bölcsesség, az igazság és a remény szigetei a világban
Forrás:  Veszprémi Érsekség

Az aranyfokozatú díjat a Szent István Római Katolikus Általános Iskola pedagógusai vehették át: Répásné Ihász Mariann, Dékányné Márta Ágnes és Tóthné Kőszegi Anita. Ezüstfokozatú elismerésben részesült a Szent Anna Római Katolikus Óvoda pedagógusai közül Mórocz Filoména és Gervaldné Ősz Ramóna, valamint a Szent István Római Katolikus Általános Iskolából Heszlerné Bakonyi Andrea és Nagy Ernőné.

A pápai Szent István iskola és óvoda díjazottjai
Forrás: Szent István Római Katolikus Általános Iskola


 

 

