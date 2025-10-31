A szent városok rejtett kapcsolata – Mi köti össze Rómát, Jeruzsálemet, Konstantinápolyt és Veszprémet?

Veszprém a középkori Magyarország királynéinak városa lett – itt koronázták, itt temették őket, így a hit és az uralkodói hatalom találkozott a várfalak között. A vár és környéke igazi templomváros: a püspöki palota, a Szent Mihály-főszékesegyház, a Gizella-kápolna és a barokk kolostorok egy szakrális egységet alkotnak, amely a középkor óta vallási zarándokhelyként él a köztudatban. Azonban a szent városokat nemcsak a hit, hanem egy háborús korszak is szoros kapcsolatba fűzte egymáshoz.

A Séd-patak fölé magasodó veszprémi várhegy évszázadokon át őrködött a térségben– a szent városok nyomában

Forrás: varlexikon.hu

A szent városok közös nevezője: a „hét domb” mítosza

A város földrajzi formája is különleges. Veszprém – akárcsak Jeruzsálem – dombokra épült: a Séd-patak mély völgye úgy öleli körbe a várhegyet, mint a Kidron-völgy Jeruzsálemet. A város központja felülről uralja a tájat, és ez a „fentről látás” szimbolikája a hit egyik legerősebb képe: a föld és az ég közti közelségé. Itt nemcsak a templomok épültek a magasba, hanem maga a város is a magaslat felé nőtt – mintha mindig is közelebb akart volna lenni a teremtőhöz. Mind a négy városról elmondható, hogy magaslatokra épült, és a hét domb szimbolikáját hordozza. Ez a bibliai és római hagyományból ered.