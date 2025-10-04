október 4., szombat

Bál

36 perce

„Hazai” a talpalávaló – Táncházzal nyílik az őszi szezon Szentgálon

Szent Mihály napja nemcsak a naptári ősz egyik jeles pontja, hanem hagyományosan a bálok, táncházak és szüreti mulatságok kezdete is. A régi falusi közösségekben ez volt az az időszak, amikor lezárult a mezőgazdasági év, véget ért a betakarítás, és megnyílt a tér a közösségi összejöveteleknek, vigasságoknak. Nem véletlen, hogy a mai napig sok helyen Szent Mihály ünnepéhez kötik az őszi báli szezon kezdetét.

Titzl Vivien

Idén Szentgálon különösen nagy öröm köszönti a közösséget, hiszen a Szentgáli Kurázsi Alapítvány szervezésében egy új fejezet indul: „Hazai” címmel nyílik meg a táncházi évad. A névválasztás tudatos – hiszen sok év kihagyás után ismét helyben, a környékbeli közönség igényeit kiszolgálva, helyi kötődésű zenészekből verbuválódott egy olyan banda, amely méltóképp képes visszahozni a régi, összetartó mulatságok hangulatát. Ez valódi kincs: hazai muzsika, hazai közösség, hazai élmény.

Forrás: Szentgáli Kurázsi Alapítvány/Facebook

Hazai muzsikával és táncházzal köszönti Szentgál az őszt

Az első alkalom 2025. október 4-én, szombaton kerül megrendezésre a „Szentgáli Életfa” táncházban, a Református Énekkar épületében (Szentgál, Fő utca 89.). A zenét Turi Boti és Bandája szolgáltatja: Turi Botond hegedűn, Koncz Gergely hegedűn és kontrán, Kiss Rafael brácsán, míg Varga Tamás nagybőgőn és gardonon játszik. A fiatal, lendületes muzsikusok a hagyományőrzés és a közösségi élmény jegyében hozzák el a talpalávalót.

A program 18 órakor az „Aprók Táncával” kezdődik, ahol a legkisebbek is megismerkedhetnek a táncház világával. Este 20 órától pedig indul a nagy mulatság, ahol kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek együtt élhetik át az igazi közösségi zenélés és táncolás örömét.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki szeretné egy estére maga mögött hagyni a hétköznapokat, és elmerülni a magyar népzene, néptánc és a közösség összetartó erejében. Ez a rendezvény nemcsak egy táncház, hanem üzenet is: a hagyomány él, és újra hazatalál.

 

