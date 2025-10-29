Dolgos élet, derűs tekintet – 90 éves lett Papp Zsigmond (+ galéria)

A város képviselői emléklappal és ajándékkal érkeztek, amelyet Veszprém város önkormányzata nevében adtak át Papp Zsigmondnak 90. születésnapja alkalmából. A szépkorú köszöntése bensőséges, barátságos hangulatban zajlott: az asztalon sütemény, pezsgő és házi pálinka is helyet kapott, a jókedv pedig hamar úrrá lett a szobán. Az ünnepelt kora ellenére sem hagyja el magát, Papp Zsigmond mosolyogva jegyezte meg: „Nem hagyom el magam, nem koptatom a fotelokat.”

Szépkorú köszöntése Veszprémben: 90 éves lett Papp Zsigmond

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A beszélgetés során felidézte életének fontos állomásait. Sólyban született, majd 1954-ben költözött Veszprémbe, ahol azóta is él. Saját kezűleg építette fel családi házát, amelyben a mai napig lakik. „Nyolcan voltunk barátok, egymásnak segítettünk. Húsvétkor kezdtük, októberre készen volt a ház. Volt köztünk kőműves, villanyszerelő, vízvezeték-szerelő, így ment akkoriban, mindenki összefogott” – mesélte büszkén.

A ház építésének történetét még ma is élénken idézi fel, emlékezve arra, hogyan szerezte be az építőanyagot az ország különböző pontjairól: „A cementet Enyingről hoztam, az ablakokat Pápáról, a vízvezeték-szereket Budapestről.” A városban évtizedek óta ismert és tisztelt emberként tartják számon, aki mindig dolgozott, mindig tevékenyen élt.

Bár a kilenc évtized nem múlt el nyomtalanul, Papp Zsigmond derűs, tréfás természetét megőrizte. A köszöntés közben sem hiányzott a humor, a pezsgős koccintásnál például megjegyezte: „Ebből nem szondáztattak még, de azért jólesik!” – ami nagy derültséget váltott ki a vendégekből.