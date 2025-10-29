1 órája
Dolgos élet, derűs tekintet – 90 éves lett Papp Zsigmond (+ galéria)
Kilencvenedik születésnapját ünnepelte Papp Zsigmond, akit ebből az alkalomból Veszprém város képviselői köszöntöttek otthonában. Az ünnepségen Muraközy Péter alpolgármester és Kavalecz Gábor önkormányzati képviselő adta át az emléklapot, amelyet Veszprém város önkormányzata nevében vehetett át az ünnepelt.
A város képviselői emléklappal és ajándékkal érkeztek, amelyet Veszprém város önkormányzata nevében adtak át Papp Zsigmondnak 90. születésnapja alkalmából. A szépkorú köszöntése bensőséges, barátságos hangulatban zajlott: az asztalon sütemény, pezsgő és házi pálinka is helyet kapott, a jókedv pedig hamar úrrá lett a szobán. Az ünnepelt kora ellenére sem hagyja el magát, Papp Zsigmond mosolyogva jegyezte meg: „Nem hagyom el magam, nem koptatom a fotelokat.”
Szépkorú köszöntése Veszprémben:Papp Zsigmond máig tevékenyen él
A beszélgetés során felidézte életének fontos állomásait. Sólyban született, majd 1954-ben költözött Veszprémbe, ahol azóta is él. Saját kezűleg építette fel családi házát, amelyben a mai napig lakik. „Nyolcan voltunk barátok, egymásnak segítettünk. Húsvétkor kezdtük, októberre készen volt a ház. Volt köztünk kőműves, villanyszerelő, vízvezeték-szerelő, így ment akkoriban, mindenki összefogott” – mesélte büszkén.
A ház építésének történetét még ma is élénken idézi fel, emlékezve arra, hogyan szerezte be az építőanyagot az ország különböző pontjairól: „A cementet Enyingről hoztam, az ablakokat Pápáról, a vízvezeték-szereket Budapestről.” A városban évtizedek óta ismert és tisztelt emberként tartják számon, aki mindig dolgozott, mindig tevékenyen élt.
Bár a kilenc évtized nem múlt el nyomtalanul, Papp Zsigmond derűs, tréfás természetét megőrizte. A köszöntés közben sem hiányzott a humor, a pezsgős koccintásnál például megjegyezte: „Ebből nem szondáztattak még, de azért jólesik!” – ami nagy derültséget váltott ki a vendégekből.
Szépkorú köszöntése Veszprémben: 90 éves lett Papp ZsigmondFotók: Fülöp Ildikó/Napló
A város képviselői méltatták életútját, kitartását és munkaszeretetét, kiemelve, hogy az ilyen példák mutatják meg leginkább, milyen értékeket hordoz Veszprém közössége. Muraközy Péter alpolgármester köszöntőjében elmondta: „Az életút, amit Papp Zsigmond bejárt, nemcsak személyes történet, hanem a város történetének is része. Olyan embereknek köszönhetjük Veszprém arculatát, mint ő – akik dolgoztak, építettek, és közben megőrizték az emberi tartást.”
A születésnapi találkozó végül baráti hangulatban zárult. Az ünnepelt egy pohár pezsgővel köszönt el vendégeitől, mosolyogva mondva: „Csinálni kell, mert unatkozni nem lehet.”
90 év egészségben: Marika néni szívesen megosztja tapasztalatait