Példamutató életút: 95 éves lett Kis János (+ galéria)

A város képviselői virággal és emléklappal érkeztek, a szépkorú köszöntése alkalmából, amelyet Veszprém város önkormányzata nevében adtak át Kis Jánosnak 95. születésnapja alkalmából. Az emléklap a szépkorú polgár iránti tisztelet és megbecsülés jelképe, amelyet Muraközy Péter alpolgármester nyújtott át az ünnepeltnek.

Szépkorú köszöntése Veszprémben: Kis János 95 éves lett. A fotón Kis János és lánya, Kis Éva

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szépkorú köszöntése Veszprémben: megható gondolatok

Kis János tíz éve él az Életöröm Idősek Otthonában, ahová Budapestről költözött, hogy közelebb lehessen családjához. „Sok otthont megnéztünk, de végül ő döntött: itt maradt, mert itt jól érezte magát” – mesélte lánya, Kiss Éva. Az otthonban az évek alatt barátokat szerzett, napjai békésen, rendezett ritmusban telnek.

„Minden nap megjárom a magam kis körét, mint a vad, akinek megvan a csapása” – fogalmazott mosolyogva, utalva arra, hogy a séta ma is fontos része a mindennapjainak. Bár már nem tud olvasni, a zene és a társaság most is örömforrás számára.

A szépkorú jelentése A szépkorú Magyarországon - jogszabály szerint - olyan idős személy, aki a 90. életévét már betöltötte. Ezt az eufemisztikus (szépítő) kifejezést a köznyelvben néha ennél kevésbé idős, akár 60-70 éves korúakra is használják.

A beszélgetés során felidézte hosszú munkáséveit is: villanyszerelőként dolgozott, főként daruk és ipari berendezések szerelésén. Több évtizedet töltött Budapesten, a Siemens Műveknél és más nagyvállalatoknál. Munkájára ma is büszke, hiszen mindig precízen, lelkiismeretesen végezte feladatait.