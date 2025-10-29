1 órája
Példamutató életút: 95 éves lett Kis János (+ galéria)
Meghitt hangulatban köszöntötték Kis Jánost, a Veszprémi Életöröm Idősek Otthonának lakóját, aki a napokban ünnepelte 95. születésnapját. Az eseményen részt vett Muraközy Péter alpolgármester, Török Krisztián önkormányzati képviselő, valamint az intézmény vezetője, Eidmann Katalin. Természetesen jelen volt a születésnapos lánya, Kiss Éva is.
A város képviselői virággal és emléklappal érkeztek, a szépkorú köszöntése alkalmából, amelyet Veszprém város önkormányzata nevében adtak át Kis Jánosnak 95. születésnapja alkalmából. Az emléklap a szépkorú polgár iránti tisztelet és megbecsülés jelképe, amelyet Muraközy Péter alpolgármester nyújtott át az ünnepeltnek.
Szépkorú köszöntése Veszprémben: megható gondolatok
Kis János tíz éve él az Életöröm Idősek Otthonában, ahová Budapestről költözött, hogy közelebb lehessen családjához. „Sok otthont megnéztünk, de végül ő döntött: itt maradt, mert itt jól érezte magát” – mesélte lánya, Kiss Éva. Az otthonban az évek alatt barátokat szerzett, napjai békésen, rendezett ritmusban telnek.
„Minden nap megjárom a magam kis körét, mint a vad, akinek megvan a csapása” – fogalmazott mosolyogva, utalva arra, hogy a séta ma is fontos része a mindennapjainak. Bár már nem tud olvasni, a zene és a társaság most is örömforrás számára.
A szépkorú jelentése
A szépkorú Magyarországon - jogszabály szerint - olyan idős személy, aki a 90. életévét már betöltötte. Ezt az eufemisztikus (szépítő) kifejezést a köznyelvben néha ennél kevésbé idős, akár 60-70 éves korúakra is használják.
A beszélgetés során felidézte hosszú munkáséveit is: villanyszerelőként dolgozott, főként daruk és ipari berendezések szerelésén. Több évtizedet töltött Budapesten, a Siemens Műveknél és más nagyvállalatoknál. Munkájára ma is büszke, hiszen mindig precízen, lelkiismeretesen végezte feladatait.
Szépkorú köszöntése Veszprémben: Kis János 95 éves lettFotók: Fülöp Ildikó/Napló
A család elmondta: János bácsi mindig is közvetlen, életvidám ember volt. Szeretett főzni, énekelni és táncolni, fiatalon néptáncosként bejárta az országot, és ma is jó szívvel emlékszik azokra az évekre, amikor zenével és tánccal vitték örömüket faluról falura. „Akkor még más volt a világ, de a tánc és a jókedv megmaradt bennem” – mesélte derűsen.
Az ünnepség végén a vendégek koccintottak János bácsi egészségére, aki szerényen, de meghatottan fogadta a jókívánságokat. „Én már megvagyok – hallgatom a zenét, sétálok, és örülök, hogy itt lehetek. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb” – mondta, mosolyt csalva mindenki arcára.
A város nevében Muraközy Péter alpolgármester fejezte ki elismerését: „Kis János élete példa mindannyiunk számára – munkaszeretetével, hitével és emberségével igazi közösségi ember maradt.”
A 95. születésnap egy bensőséges, szeretetteljes pillanat lett, ahol nemcsak egy hosszú életutat ünnepeltek, hanem az emberi méltóság, a derű és a közösség erejét is.
