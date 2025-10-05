október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatvédelmi témahét

2 órája

Szeresd és óvd a természetet! (+ videó)

Címkék#Nagyné Kozma Ildikó#gyerek#Bakony – Balaton Környezetvédelmi Oktató Központ#óvoda

Őszinte gyermeki kíváncsiság, nyitottság és tudásszomj – egy kis ovis mindennapjait jellemezhetik az említett gondolatok. Erre alapozta a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda az állatok világnapjához kapcsoló programjait.

Lázár Valéria Anna

Örökös Zöld Óvodaként minden évben megrendezik a jeles zöld ünnepnapokat. Az idei tanévben október első hetét interaktív, vidám, izgalmas, érdekes előadók és programok tették felejthetetlenné a gyerekek számára.

A gyerekek vaddisznó-, őz- és szarvasbőröket simogattak
Fotó: Lázár Valéria

A hetet az Erdei Garabonciás játékos, mesebeli túrája nyitotta meg. A foglalkozáson ellátogatott az óvoda apraja-nagyja Makk vadőr úrhoz és képzeletbeli erdészházához. A mesés túra közben találkoztak szarvassal, őzzel, vaddisznóval, rókával. Agancsokat foghattak kézbe a gyerekek, vaddisznó-, őz- és szarvasbőröket tudtak simogatni, de termésgyűjtésben is segédkeztek a mókusnak, hogy legyen téli elemózsiája. Az előadás fénypontja az volt, amikor a gyerekek szarvasagancsokat formáltak kis kezeikkel, és „megküzdöttek” egymással. 

A kis bóbitások hatalmas örömmel várták az évente visszatérő Léghajó Meseszínházat, ahol a jó hangulat, közös éneklés és táncolás garantált. Idén Benedek Elek A kis kakas gyémánt félkrajcárja című meséjével lepték meg a közönséget. 

Az állatvédelmi témahét záróprogramjára a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsőde óvodás csoportjai is meghívást kaptak az EKF2023-örökség – A Bakony „zöld” szemmel a jeles napok tükrében elnevezésű szakmai együttműködés keretében. 

Október 3-án, pénteken az óvoda udvarán Nagyné Kozma Ildikó, a Bakony–Balaton Környezetvédelmi Oktató Központ munkatársa az erdő élővilágáról és az ott élő állatok életmódjáról, táplálkozásáról beszélgetett a gyerekekkel, és játékos feladatok során adta át az új ismereteket. A képzeletbeli séta során gyakorolták az erdőben történő helyes viselkedés szabályait is. Aczél Gergely és Sztraka Emese, a Budakeszi Vadaspark munkatársai a Lépten-nyomon – mobil környezeti nevelés keretében „patás pillanatokba” engedtek betekintést a gyerekek számára. Szarvasbőgést hallgattak, nyomolvasással követték és találták meg az erdei állatokat. Kisteleki Gergely, a Madárkórház munkatársa a „madarászállomáson” Verával és Oszival, a két sólyommal fogadta a gyerekeket. 

Kisteleki Gergely, a Madárkórház munkatársa az egyik sólyommal
Fotó: Lázár Valéria

Az óvodások érdeklődéssel hallgatták Gergely bácsi történeteit a mentett, majd a természetbe visszaengedett madarakról. A program zárásaként Verával irányított reptetéses bemutatót tartott, ami az egész óvodát ámulatba ejtette. 

Az állatvédelmi témahét célja, hogy egész kicsi kortól megtanulják már az apróságok, hogyan bánjanak az állatokkal, a természettel, közvetlen és tágabb környezetükkel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu