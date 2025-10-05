Szeresd és óvd a természetet! (+ videó)

Örökös Zöld Óvodaként minden évben megrendezik a jeles zöld ünnepnapokat. Az idei tanévben október első hetét interaktív, vidám, izgalmas, érdekes előadók és programok tették felejthetetlenné a gyerekek számára.

A gyerekek vaddisznó-, őz- és szarvasbőröket simogattak

Fotó: Lázár Valéria

A hetet az Erdei Garabonciás játékos, mesebeli túrája nyitotta meg. A foglalkozáson ellátogatott az óvoda apraja-nagyja Makk vadőr úrhoz és képzeletbeli erdészházához. A mesés túra közben találkoztak szarvassal, őzzel, vaddisznóval, rókával. Agancsokat foghattak kézbe a gyerekek, vaddisznó-, őz- és szarvasbőröket tudtak simogatni, de termésgyűjtésben is segédkeztek a mókusnak, hogy legyen téli elemózsiája. Az előadás fénypontja az volt, amikor a gyerekek szarvasagancsokat formáltak kis kezeikkel, és „megküzdöttek” egymással.

A kis bóbitások hatalmas örömmel várták az évente visszatérő Léghajó Meseszínházat, ahol a jó hangulat, közös éneklés és táncolás garantált. Idén Benedek Elek A kis kakas gyémánt félkrajcárja című meséjével lepték meg a közönséget.

Az állatvédelmi témahét záróprogramjára a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsőde óvodás csoportjai is meghívást kaptak az EKF2023-örökség – A Bakony „zöld” szemmel a jeles napok tükrében elnevezésű szakmai együttműködés keretében.

Október 3-án, pénteken az óvoda udvarán Nagyné Kozma Ildikó, a Bakony–Balaton Környezetvédelmi Oktató Központ munkatársa az erdő élővilágáról és az ott élő állatok életmódjáról, táplálkozásáról beszélgetett a gyerekekkel, és játékos feladatok során adta át az új ismereteket. A képzeletbeli séta során gyakorolták az erdőben történő helyes viselkedés szabályait is. Aczél Gergely és Sztraka Emese, a Budakeszi Vadaspark munkatársai a Lépten-nyomon – mobil környezeti nevelés keretében „patás pillanatokba” engedtek betekintést a gyerekek számára. Szarvasbőgést hallgattak, nyomolvasással követték és találták meg az erdei állatokat. Kisteleki Gergely, a Madárkórház munkatársa a „madarászállomáson” Verával és Oszival, a két sólyommal fogadta a gyerekeket.

Kisteleki Gergely, a Madárkórház munkatársa az egyik sólyommal

Fotó: Lázár Valéria

Az óvodások érdeklődéssel hallgatták Gergely bácsi történeteit a mentett, majd a természetbe visszaengedett madarakról. A program zárásaként Verával irányított reptetéses bemutatót tartott, ami az egész óvodát ámulatba ejtette.