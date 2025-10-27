Tigris a seregben!

A kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy állatbarátok, családok, osztályok, párok vagy akár cégek is részt vállaljanak az állatkert munkájában, miközben kedvenc állatuk gondozásához is hozzájárulnak. Olin, a hím szibériai tigris, tavaly érkezett az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA) programja keretében Veszprémbe.

A szibériai tigris örökbefogadását szimbolizáló emléklapot Török László igazgató adta át Barta Sándor ezredesnek, az MH 47. Bázisrepülőtér parancsnokának.

Fotó: Fülöp Ildikó

A szibériai tigris a legnagyobb méretű tigrisalfaj

A vadonban már csak körülbelül 300 példány él ebből a ritka nagymacskafajból. Az orvvadászat és az élőhelyek pusztulása drasztikusan csökkentette számukat, ezért minden ilyen támogatás különösen fontos a faj fennmaradása szempontjából. A Magyar Honvédséggel évek óta kiváló kapcsolatot ápol a veszprémi intézmény, több alkalommal is megtisztelték őket örökbefogadásukkal, és most, október 23-a alkalmából, szibériai tigrisüket fogadta örökbe az MH 47. Bázisrepülőtér. Ennek emlékére ünnepélyesen örökbefogadói táblát helyeztek el a tigris kifutójánál, kifejezve az állatkert dolgozóinak háláját ezért a nemes gesztusért. A létesítményben tavaly nyáron adták át a nagymacska bemutató komplexumukat, amely a tigriseknek, hiúzoknak és hópárducoknak ad otthont.