Örökbefogadás

Tigris a seregben!

Címkék#MH 47 Bázisrepülőtér#örökbefogadás#Veszprémi Állatkert#tigris

A Veszprémi Állatkert egyik legnemesebb kezdeményezése az állatok örökbefogadása, amely évek óta népszerű a látogatók és támogatók körében. E program részeként az MH 47. Bázisrepülőtér jelképesen örökbe fogadta Olint, a szibériai tigrist.

Haraszti Gábor

A kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy állatbarátok, családok, osztályok, párok vagy akár cégek is részt vállaljanak az állatkert munkájában, miközben kedvenc állatuk gondozásához is hozzájárulnak. Olin, a hím szibériai tigris, tavaly érkezett az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA) programja keretében Veszprémbe.

Szibériai tigris örökbefogadás a Veszprémi Állatkertben
A szibériai tigris örökbefogadását szimbolizáló emléklapot Török László igazgató adta át Barta Sándor ezredesnek, az MH 47. Bázisrepülőtér parancsnokának.
Fotó: Fülöp Ildikó

A szibériai tigris a legnagyobb méretű tigrisalfaj 

A vadonban már csak körülbelül 300 példány él ebből a ritka nagymacskafajból. Az orvvadászat és az élőhelyek pusztulása drasztikusan csökkentette számukat, ezért minden ilyen támogatás különösen fontos a faj fennmaradása szempontjából. A Magyar Honvédséggel évek óta kiváló kapcsolatot ápol a veszprémi intézmény, több alkalommal is megtisztelték őket örökbefogadásukkal, és most, október 23-a alkalmából, szibériai tigrisüket fogadta örökbe az MH 47. Bázisrepülőtér. Ennek emlékére ünnepélyesen örökbefogadói táblát helyeztek el a tigris kifutójánál, kifejezve az állatkert dolgozóinak háláját ezért a nemes gesztusért. A létesítményben tavaly nyáron adták át a nagymacska bemutató komplexumukat, amely a tigriseknek, hiúzoknak és hópárducoknak ad otthont.

Tigris a seregben!

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

A fejlesztés a Modern Városok Program keretében valósulhatott meg, és a Veszprémi Állatkert történetének egyik legjelentősebb, legátfogóbb fejlesztési programjának része. Ez az örökbefogadás az ember és a természet közötti felelősségteljes, hűségen és tiszteleten alapuló kapcsolatot jelképezi. Az örökbefogadást szimbolizáló emléklapot Török László igazgató adta át Barta Sándor ezredesnek, az MH 47. Bázisrepülőtér parancsnokának.

 

