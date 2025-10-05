Szilva: az őszi gyümölcs, ami minden fogást feldob

A szilva nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges gyümölcs is. Gazdag antioxidánsokban, vitaminokban és rostokban, amelyek segítik az emésztést és erősítik az immunrendszert. A nagymamák, köztük Fehér Ibolya konyhájában a szilvabefőtt, a szilvás gombóc és a szilvával töltött csirke is olyan fogások közé tartoznak, amelyek a családi asztalokon ősszel és télen egyaránt előkerülnek.

Az őszi szilva nemcsak ízletes, hanem egészséges is, ideális süteményekhez és lekvárokhoz.

Forrás: pexels.hu

Szilvabefőtt

A szilvabefőtt a legegyszerűbb és leghosszabb ideig eltartható őszi finomság.

1 kg érett szilva

10 dkg cukor (ízlés szerint)

1 liter víz

2-3 tk citromlé

A szilvákat alaposan megmossuk, majd kimagozzuk. A vizet felforraljuk a cukorral és a citromlével, így készül az édes-savanykás lé, amely megőrzi a gyümölcs élénk színét. A forró levet a szilvákra öntjük, majd még forrón steril üvegekbe töltjük, lezárjuk és fejre állítva pár percig hagyjuk, majd száraz dunsztban kihűtjük. A befőtt akár egy évig is eltartható.

Fogyasztáskor önmagában, süteményekhez, de akár sültek mellé is kínálhatjuk, így télen is élvezhető az ősz íze.

Szilvás gombóc

A szilvás gombóc igazi klasszikus, kedvelt őszi desszert. Ibolya szerint ez a fogás a legtöbbet készített, mert gyorsan elkészíthető és mindenki szereti.

50 dkg burgonya

20 dkg liszt

1 tojás

csipet só

15–20 szilva (egy szilva gombóconként)

kevés cukor a szilvákba

5 dkg vaj (a morzsához)

5–10 dkg morzsa (a gombócok bundázásához)

A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk, majd krumplinyomóval vagy villával simára pépesítjük. Hozzáadjuk a lisztet, a tojást, a sót és rugalmas, nem ragadós tésztát gyúrunk. A szilvákat kimagozzuk, és mindegyikbe kevés cukrot – akár fahéjasat – szórunk.

A tésztát kis darabokra vágjuk, mindegyikbe belehelyezzük a szilvát, majd gombóccá formázzuk. Sós, forró vízben kifőzzük, amíg feljönnek a felszínre. A vajat és a morzsát serpenyőben megpirítjuk, majd a gombócokat ebben megforgatjuk.

Szilvával töltött csirke

Ez a fogás hagyományosan karácsonyi menü része volt, de vasárnapi családi ebédekhez is tökéletes.

1 egész csirke (1,5–2 kg)

15–20 szem szilva

2 gerezd fokhagyma

2 ek olívaolaj

csipet só, bors

1 tk majoránna

1 dl fehérbor (opcionális).

A csirkét megtisztítjuk, kívül-belül sózzuk és borsozzuk. A szilvákat félbevágjuk, kimagozzuk, majd a csirke belsejébe töltjük a fokhagymával és a majoránnával együtt. Néhány szem szilvát akár a csirke bőre alá is tehetünk. Olívaolajjal meglocsoljuk, tepsibe tesszük, és előmelegített sütőben 180 °C-on kb. 1,5 órát sütjük. Sütés közben időnként locsoljuk a csirkét a saját levével, hogy szaftos maradjon.