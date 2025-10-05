1 órája
Szilva: az őszi gyümölcs, ami minden fogást feldob
Az ősz egyik legfinomabb gyümölcse a szilva, ami nemcsak édes ízével, de jótékony hatásaival is örömet okoz. A szilvás receptek változatosak: sütemények, lekvárok és kompótok is készíthetők belőle.
A szilva nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges gyümölcs is. Gazdag antioxidánsokban, vitaminokban és rostokban, amelyek segítik az emésztést és erősítik az immunrendszert. A nagymamák, köztük Fehér Ibolya konyhájában a szilvabefőtt, a szilvás gombóc és a szilvával töltött csirke is olyan fogások közé tartoznak, amelyek a családi asztalokon ősszel és télen egyaránt előkerülnek.
Szilvabefőtt
A szilvabefőtt a legegyszerűbb és leghosszabb ideig eltartható őszi finomság.
- 1 kg érett szilva
- 10 dkg cukor (ízlés szerint)
- 1 liter víz
- 2-3 tk citromlé
A szilvákat alaposan megmossuk, majd kimagozzuk. A vizet felforraljuk a cukorral és a citromlével, így készül az édes-savanykás lé, amely megőrzi a gyümölcs élénk színét. A forró levet a szilvákra öntjük, majd még forrón steril üvegekbe töltjük, lezárjuk és fejre állítva pár percig hagyjuk, majd száraz dunsztban kihűtjük. A befőtt akár egy évig is eltartható.
Fogyasztáskor önmagában, süteményekhez, de akár sültek mellé is kínálhatjuk, így télen is élvezhető az ősz íze.
Szilvás gombóc
A szilvás gombóc igazi klasszikus, kedvelt őszi desszert. Ibolya szerint ez a fogás a legtöbbet készített, mert gyorsan elkészíthető és mindenki szereti.
- 50 dkg burgonya
- 20 dkg liszt
- 1 tojás
- csipet só
- 15–20 szilva (egy szilva gombóconként)
- kevés cukor a szilvákba
- 5 dkg vaj (a morzsához)
- 5–10 dkg morzsa (a gombócok bundázásához)
A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk, majd krumplinyomóval vagy villával simára pépesítjük. Hozzáadjuk a lisztet, a tojást, a sót és rugalmas, nem ragadós tésztát gyúrunk. A szilvákat kimagozzuk, és mindegyikbe kevés cukrot – akár fahéjasat – szórunk.
A tésztát kis darabokra vágjuk, mindegyikbe belehelyezzük a szilvát, majd gombóccá formázzuk. Sós, forró vízben kifőzzük, amíg feljönnek a felszínre. A vajat és a morzsát serpenyőben megpirítjuk, majd a gombócokat ebben megforgatjuk.
Szilvával töltött csirke
Ez a fogás hagyományosan karácsonyi menü része volt, de vasárnapi családi ebédekhez is tökéletes.
- 1 egész csirke (1,5–2 kg)
- 15–20 szem szilva
- 2 gerezd fokhagyma
- 2 ek olívaolaj
- csipet só, bors
- 1 tk majoránna
- 1 dl fehérbor (opcionális).
A csirkét megtisztítjuk, kívül-belül sózzuk és borsozzuk. A szilvákat félbevágjuk, kimagozzuk, majd a csirke belsejébe töltjük a fokhagymával és a majoránnával együtt. Néhány szem szilvát akár a csirke bőre alá is tehetünk. Olívaolajjal meglocsoljuk, tepsibe tesszük, és előmelegített sütőben 180 °C-on kb. 1,5 órát sütjük. Sütés közben időnként locsoljuk a csirkét a saját levével, hogy szaftos maradjon.
A szaftot kikeverhetjük egy kevés borral, átforraljuk, majd ezzel locsoljuk meg a csirkét a tálaláskor.
Szilvamártás sültekhez
A szilvamártás különösen jól illik sült húsokhoz, kacsasült mellé pedig kifejezetten isteni.
- 25 dkg szilva
- 2 dl vörösbor
- 2 ek méz
- 8–10 gerezd fokhagyma
- ízlés szerint só, bors
A szilvát megmossuk, kimagozzuk és egy kisebb lábasba tesszük. Felöntjük annyi vörösborral, hogy majdnem ellepje, majd hozzáadjuk a fokhagymagerezdeket. Lefedve rövid időre a hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek. Ezután kivesszük, hozzákeverjük a mézet, sóval és borssal ízesítjük, majd felforraljuk. Kis lángon, lassan főzzük, amíg a mártás besűrűsödik és krémes állagot kap. A végén botmixerrel leturmixolhatjuk, de darabosan is fogyasztható.
Így lehet ledönthetetlen, ezek az őszi immunerősítők minden betegséget offolnak (+ videó)Őszi praktikák az immunrendszer támogatására.