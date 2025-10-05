október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi ízek

6 perce

Szilva: az őszi gyümölcs, ami minden fogást feldob

Címkék#sütemény#rostokban#vitaminokban#antioxidánsokban#szilva gyümölcs#recept#immunrendszer

Az ősz egyik legfinomabb gyümölcse a szilva, ami nemcsak édes ízével, de jótékony hatásaival is örömet okoz. A szilvás receptek változatosak: sütemények, lekvárok és kompótok is készíthetők belőle.

Balogh Rebeka

A szilva nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges gyümölcs is. Gazdag antioxidánsokban, vitaminokban és rostokban, amelyek segítik az emésztést és erősítik az immunrendszert. A nagymamák, köztük Fehér Ibolya konyhájában a szilvabefőtt, a szilvás gombóc és a szilvával töltött csirke is olyan fogások közé tartoznak, amelyek a családi asztalokon ősszel és télen egyaránt előkerülnek.

Az őszi szilva nemcsak ízletes, hanem egészséges is, ideális süteményekhez és lekvárokhoz. Forrás: pexels.hu
Az őszi szilva nemcsak ízletes, hanem egészséges is, ideális süteményekhez és lekvárokhoz.
Forrás: pexels.hu

Szilvabefőtt

A szilvabefőtt a legegyszerűbb és leghosszabb ideig eltartható őszi finomság.

  • 1 kg érett szilva
  •  10 dkg cukor (ízlés szerint)
  • 1 liter víz
  • 2-3 tk citromlé

A szilvákat alaposan megmossuk, majd kimagozzuk. A vizet felforraljuk a cukorral és a citromlével, így készül az édes-savanykás lé, amely megőrzi a gyümölcs élénk színét. A forró levet a szilvákra öntjük, majd még forrón steril üvegekbe töltjük, lezárjuk és fejre állítva pár percig hagyjuk, majd száraz dunsztban kihűtjük. A befőtt akár egy évig is eltartható.

Fogyasztáskor önmagában, süteményekhez, de akár sültek mellé is kínálhatjuk, így télen is élvezhető az ősz íze.

Szilvás gombóc

A szilvás gombóc igazi klasszikus, kedvelt őszi desszert. Ibolya szerint ez a fogás a legtöbbet készített, mert gyorsan elkészíthető és mindenki szereti.

  • 50 dkg burgonya
  • 20 dkg liszt
  • 1 tojás
  • csipet só
  • 15–20 szilva (egy szilva gombóconként)
  • kevés cukor a szilvákba
  • 5 dkg vaj (a morzsához)
  • 5–10 dkg morzsa (a gombócok bundázásához)

A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk, majd krumplinyomóval vagy villával simára pépesítjük. Hozzáadjuk a lisztet, a tojást, a sót és rugalmas, nem ragadós tésztát gyúrunk. A szilvákat kimagozzuk, és mindegyikbe kevés cukrot – akár fahéjasat – szórunk. 

A tésztát kis darabokra vágjuk, mindegyikbe belehelyezzük a szilvát, majd gombóccá formázzuk. Sós, forró vízben kifőzzük, amíg feljönnek a felszínre. A vajat és a morzsát serpenyőben megpirítjuk, majd a gombócokat ebben megforgatjuk.

Szilvával töltött csirke

Ez a fogás hagyományosan karácsonyi menü része volt, de vasárnapi családi ebédekhez is tökéletes.

  • 1 egész csirke (1,5–2 kg)
  • 15–20 szem szilva
  • 2 gerezd fokhagyma 
  • 2 ek olívaolaj
  • csipet só, bors
  • 1 tk majoránna
  • 1 dl fehérbor (opcionális).

A csirkét megtisztítjuk, kívül-belül sózzuk és borsozzuk. A szilvákat félbevágjuk, kimagozzuk, majd a csirke belsejébe töltjük a fokhagymával és a majoránnával együtt. Néhány szem szilvát akár a csirke bőre alá is tehetünk. Olívaolajjal meglocsoljuk, tepsibe tesszük, és előmelegített sütőben 180 °C-on kb. 1,5 órát sütjük. Sütés közben időnként locsoljuk a csirkét a saját levével, hogy szaftos maradjon.

A szaftot kikeverhetjük egy kevés borral, átforraljuk, majd ezzel locsoljuk meg a csirkét a tálaláskor.

Szilvamártás sültekhez

A szilvamártás különösen jól illik sült húsokhoz, kacsasült mellé pedig kifejezetten isteni.

  • 25 dkg szilva
  • 2 dl vörösbor
  • 2 ek méz
  • 8–10 gerezd fokhagyma
  • ízlés szerint só, bors

A szilvát megmossuk, kimagozzuk és egy kisebb lábasba tesszük. Felöntjük annyi vörösborral, hogy majdnem ellepje, majd hozzáadjuk a fokhagymagerezdeket. Lefedve rövid időre a hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek. Ezután kivesszük, hozzákeverjük a mézet, sóval és borssal ízesítjük, majd felforraljuk. Kis lángon, lassan főzzük, amíg a mártás besűrűsödik és krémes állagot kap. A végén botmixerrel leturmixolhatjuk, de darabosan is fogyasztható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu