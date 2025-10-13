Szobrok, festmények a kirakatokban

A kirakatokban Gombosi Lászlóné Marianna az egyesület elnöke, Albertné Baptsán Éva, Helyes Zoltán, Koroncai Zoltánné Márti, Kotsy Gézáné Ibolya, László Józsefné Éva, Németh Ferenc, Ozorai Sándor, Szücs Ferencné Magdolna, Varga György, Ványa Magdolna, Csarmaszné Réfi Erika Éva, Deákné Pesti Magdolna, Kajdi Rita, Nagy Katalin, valamint Rábaközi Ilona alkotásait láthatják október 22-ig.

A megnyitó előtt mindenki megnézhette a felajánlott festményeket

Fotó: Tisler Anna

A megnyitón az ötletgazda, Dorner László alpolgármester köszönetet mondott az alkotóknak, hogy kiállítják a fém- és agyag szobraikat, festményeiket, grafikáikat a kirakatokban, így az arra járók megnézhetik azokat, és a látottakon elgondolkodhatnak. Az alkotások által sugallt üzenetekben a művészek a környező világról alkotott felfogása, stílusa, felkészültsége tükröződik vissza. A városban élők és a művészetet kedvelők hamar elfogadták, hogy a boltok kirakataiban láthatják az alkotásokat, az üzletek tulajdonosai örömmel ajánlják fel kirakataikat minden évben, amiért köszönet illeti őket.

A Mobilitás hét gyermekrajz pályázat nyertes alkotásai is láthatók a kiállításon, a gyerekek ajándékot kaptak a szervezőktől. A megnyitón Pék Attila önkormányzati képviselő harmonikaszóval tette színesebbé a rendezvényt, a kiállító egyesület néhány tagja festett, mások a festést vagy a szobrászatot kipróbálni akaróknak segítettek. Az Üveges nyugdíjas klub tagjai süteménnyel és italokkal kínáltak. A résztvevők tombolaszelvényt kaptak ajándékba, a szerencsések a kiállítók egy alkotását nyerték meg, amelyet az alkotók adták át.