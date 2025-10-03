A napfény íze: szőlőlekvár profi módra

A szőlőlekvár igazi őszi élmény, amely egyszerre idézi fel a friss, zamatos szőlő ízét és a házi készítés örömét. Hazánkban még nem annyira elterjedt, pedig Amerikában számos formában fogyasztják: kenhető reggelire, sütemények töltelékeként, sőt akár sós ételekhez, sajttálakhoz is kínálják. Most pedig egy séftől ellesett recept segítségével lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan készítheted el otthon a saját szőlőlekvárodat.

A friss gyümölcsből készített szőlőlekvár főzése és fogyasztása igazi élményt kínál az egész családnak

Seres Elizabeth/Napló

Őszi csemege a szőlőlekvár

A siker titka a megfelelő alapanyag: érett, lédús szőlőszemek, amelyek természetes édességükkel adják meg az alapot a lekvárnak. A gondos előkészítés – a szőlő alapos megmosása, a szemek megtisztítása és a magok eltávolítása – már az első lépés a tökéletes állag és íz eléréséhez.

Az előre lemért mennyiséghez hozzáadjuk a cukrot és a tartósítószert. Kétféle módszer is lehetséges, de a szakemberek által ajánlott a bolti dzsemfix, amely szezonálisan mindenhol elérhető. A keveréket lassú tűzön összefőzzük. Amikor a gyümölcs levet enged és a lekvár sűrűsödni kezd, kissé magasabb hőfokra kapcsoljuk, ekkor azonban fokozottan kell kevergetni, hogy ne égjen le, és a fölösleges folyadék elpárologjon, így sűrű, finom lekvár készül.

A lekvárt kétféleképpen lehet elkészíteni: darabosan, vagy leturmixolva és átszűrve, így jobban megköt, dzsemként. Ha sűrűbben szeretnénk, tovább kell főzni, például süteménytölteléknek vagy desszertekhez. Ha viszont kenhetőbb állagot szeretnénk, a fazekat korábban le kell venni a tűzről.

Az elkészült lekvárt jól kiforralt, tiszta üvegekbe töltjük, csurig, hogy minél kevesebb levegő kerüljön be. Az üvegeket fejre állítva, sok konyharuha között, úgynevezett száraz dunsztban hagyjuk lassan kihűlni. Ez a módszer biztosítja, hogy a lekvár akár évekig is elálljon hűvös spájzban vagy pincében.

Az alaprecept 1 kg gyümölcshöz 250 g cukrot és 1 zacskó dzsemfixet tartalmaz. A gyümölcs természetes cukortartalma azonban befolyásolja az adagolást: a szőlő alapból édes, így gyakran kevesebb cukor is elegendő, különösen a hazai csemegeszőlő esetében. A bolti szőlő kevésbé édes, ezért ott szükség lehet több cukorra. A kész lekvár általában 1 nap alatt kihűl, és már másnap fogyasztható.