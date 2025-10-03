A napfény íze: szőlőlekvár profi módra

október 3., péntek

Az ősz beköszöntével a konyhákban is megjelennek a szezon ízei és zamatai. A szőlőlekvár készítése most különösen aktuális, hiszen friss gyümölcsből a legfinomabb állagot érhetjük el.

Seres Elizabeth

A szőlőlekvár igazi őszi élmény, amely egyszerre idézi fel a friss, zamatos szőlő ízét és a házi készítés örömét. Hazánkban még nem annyira elterjedt, pedig Amerikában számos formában fogyasztják: kenhető reggelire, sütemények töltelékeként, sőt akár sós ételekhez, sajttálakhoz is kínálják. Most pedig egy séftől ellesett recept segítségével lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan készítheted el otthon a saját szőlőlekvárodat.

Őszi csemege a szőlőlekvár

A siker titka a megfelelő alapanyag: érett, lédús szőlőszemek, amelyek természetes édességükkel adják meg az alapot a lekvárnak. A gondos előkészítés – a szőlő alapos megmosása, a szemek megtisztítása és a magok eltávolítása – már az első lépés a tökéletes állag és íz eléréséhez.

Az előre lemért mennyiséghez hozzáadjuk a cukrot és a tartósítószert. Kétféle módszer is lehetséges, de a szakemberek által ajánlott a bolti dzsemfix, amely szezonálisan mindenhol elérhető. A keveréket lassú tűzön összefőzzük. Amikor a gyümölcs levet enged és a lekvár sűrűsödni kezd, kissé magasabb hőfokra kapcsoljuk, ekkor azonban fokozottan kell kevergetni, hogy ne égjen le, és a fölösleges folyadék elpárologjon, így sűrű, finom lekvár készül.

A lekvárt kétféleképpen lehet elkészíteni: darabosan, vagy leturmixolva és átszűrve, így jobban megköt, dzsemként. Ha sűrűbben szeretnénk, tovább kell főzni, például süteménytölteléknek vagy desszertekhez. Ha viszont kenhetőbb állagot szeretnénk, a fazekat korábban le kell venni a tűzről.

Az elkészült lekvárt jól kiforralt, tiszta üvegekbe töltjük, csurig, hogy minél kevesebb levegő kerüljön be. Az üvegeket fejre állítva, sok konyharuha között, úgynevezett száraz dunsztban hagyjuk lassan kihűlni. Ez a módszer biztosítja, hogy a lekvár akár évekig is elálljon hűvös spájzban vagy pincében.

Az alaprecept 1 kg gyümölcshöz 250 g cukrot és 1 zacskó dzsemfixet tartalmaz. A gyümölcs természetes cukortartalma azonban befolyásolja az adagolást: a szőlő alapból édes, így gyakran kevesebb cukor is elegendő, különösen a hazai csemegeszőlő esetében. A bolti szőlő kevésbé édes, ezért ott szükség lehet több cukorra. A kész lekvár általában 1 nap alatt kihűl, és már másnap fogyasztható.

Fotó: Seres Elizabeth/Napló 

„Az őszi legismertebb gyümölcs nemcsak borként és gyümölcsként történő fogyasztáshoz alkalmas, hanem lekvárnak is kiváló. Sokan azonban nem erre gondolnak, amikor meglátnak egy szőlőt. Fontos, hogy felnyissuk az emberek szemét: mennyi mindenből lehet ízletes lekvárt készíteni – ritkaságnak számít például, hogy fügéből is dzsemet főznek. Bár sokféle gyümölcsből készíthetünk finomságokat, nálunk az alap a barack és a szilva, de ennél a lehetőségek sokkal változatosabbak: készítünk szőlő-, narancs-, csipkebogyó- és birslekvárt is" – sorolta egy tapolcai séf a lapunknak. 

A házi szőlőlekvár elkészítése nemcsak finom eredményt hoz, hanem az őszi konyhai tevékenység örömét is adja. A gondosan válogatott gyümölcs, a türelmes főzés és a megfelelő dunsztolás biztosítja, hogy minden kanál lekvár a szezon zamatos ízét hozza el az asztalra. Próbáld ki te is, és fedezd fel, milyen különleges élményt ad egy házi készítésű szőlődzsem! 

 

