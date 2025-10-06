1 órája
Mi már tudjuk, miért nem alszol éjjel
Hamarosan telehold lesz, méghozzá különleges: szuperhold ragyog majd felettünk az éjszaka. Ha csak forgolódsz az ágyban, ne lepődj meg, a szuperhold az oka.
Az éjszakai égbolt sokkal többet rejt magában puszta csillagoknál. Évszázadokon át embereket ragadott meg a hold látványa, született számtalan magyarázat, mítosz és népszokás. A következő hónapokban több szuperhold is lesz, amely egyszerre tudományos érdekesség és ősi hiedelmeket idéző látványosság. Nézzük, mit érdemes figyelni, és mit gondoltak erről őseink!
A szuperholdak hármasa: október, november, december
A szuperhold akkor figyelhető meg, amikor a telihold idején a Hold a Földhöz legközelebbi pontján, az úgynevezett perigeumban jár. Ilyenkor a Hold kissé nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mint máskor. Bár a méretkülönbség kicsi, a szabad szemmel mégis szembetűnő, különösen, ha a Hold alacsonyan áll a horizont fölött, ahol az optikai illúzió felnagyítja látványát.
2025 különleges év lesz ebből a szempontból, mert három egymást követő hónapban is szuperhold ragyog majd. Október 7-én, november 5-én és december 5-én láthatjuk a különösen fényes teliholdakat. Az októberi szuperhold ráadásul a Szaturnusz közelségében lesz, ami szabad szemmel is gyönyörű látványt ad. Az év legnagyobb és legfényesebb szuperholdja november 5-én várható.
A Hold különleges ereje
A népi hiedelmek a Holdhoz mindig különleges erőt társítottak. Sok helyen azt tartották, hogy a fényes hold éjszakáján a termés bőségesebb lesz, a víz forrásai megtelnek, és a természet is „életre kel”. A holdfényben végzett imák, kívánságok és rituálék a megtisztulást és a bőséget szolgálták. Egyes vidékeken ilyenkor nem volt szabad veszekedni, mert úgy hitték, a holdfényben kimondott rossz szó háromszorosan hat vissza.
A szuperholdak ma is alkalmat adhatnak arra, hogy az ember egy pillanatra megálljon, és tudatosan figyelje a természet ciklusait. A Hold mozgása a természet ritmusát jelképezi, és sokak számára a telihold az elengedés, a befejezés és az újrakezdés ideje.
|Dátum
|Jelenség
|Helyi időpont, megjegyzés (magyarországi viszonyok)
|Mit lehet látni / óvintézkedés
|2025. október 7.
|Szuperhold (telihold + perigeum)
|A telihold Veszprém környékén kb. 05:47-kor következik be.
|A Hold fényesebbnek és némileg nagyobbnak fog tűnni; este érdemes kilátópontot választani és elmenni fénymentes helyre.
|2025. november 5.
|Szuperhold
|A telihold dátuma szerepel a holdnaptárakban, és gyakran említik „Beaver Moon” jelleggel is.
|Ez lesz az év legnagyobb és legfényesebb szuperholdja, érdemes fotózni, figyelni a horizont közeli plaszticitást.
|2025. december 5.
|Szuperhold
|A holdnaptárak előrejelzése szerint ez is telihold lesz, és együttállásban a perigeummal.
|Az év végi hideg éjeken is érdemes felnézni — ha az ég derült, lenyűgöző látvány lehet.
