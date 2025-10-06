Mi már tudjuk, miért nem alszol éjjel

Az éjszakai égbolt sokkal többet rejt magában puszta csillagoknál. Évszázadokon át embereket ragadott meg a hold látványa, született számtalan magyarázat, mítosz és népszokás. A következő hónapokban több szuperhold is lesz, amely egyszerre tudományos érdekesség és ősi hiedelmeket idéző látványosság. Nézzük, mit érdemes figyelni, és mit gondoltak erről őseink!

Szuperhold kel fel kedden délután, egész este ragyogni fog

Fotó: Forgács Bernadett / Forrás: veol.hu

A szuperholdak hármasa: október, november, december

A szuperhold akkor figyelhető meg, amikor a telihold idején a Hold a Földhöz legközelebbi pontján, az úgynevezett perigeumban jár. Ilyenkor a Hold kissé nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mint máskor. Bár a méretkülönbség kicsi, a szabad szemmel mégis szembetűnő, különösen, ha a Hold alacsonyan áll a horizont fölött, ahol az optikai illúzió felnagyítja látványát.

2025 különleges év lesz ebből a szempontból, mert három egymást követő hónapban is szuperhold ragyog majd. Október 7-én, november 5-én és december 5-én láthatjuk a különösen fényes teliholdakat. Az októberi szuperhold ráadásul a Szaturnusz közelségében lesz, ami szabad szemmel is gyönyörű látványt ad. Az év legnagyobb és legfényesebb szuperholdja november 5-én várható.

A Hold különleges ereje

A népi hiedelmek a Holdhoz mindig különleges erőt társítottak. Sok helyen azt tartották, hogy a fényes hold éjszakáján a termés bőségesebb lesz, a víz forrásai megtelnek, és a természet is „életre kel”. A holdfényben végzett imák, kívánságok és rituálék a megtisztulást és a bőséget szolgálták. Egyes vidékeken ilyenkor nem volt szabad veszekedni, mert úgy hitték, a holdfényben kimondott rossz szó háromszorosan hat vissza.

A szuperholdak ma is alkalmat adhatnak arra, hogy az ember egy pillanatra megálljon, és tudatosan figyelje a természet ciklusait. A Hold mozgása a természet ritmusát jelképezi, és sokak számára a telihold az elengedés, a befejezés és az újrakezdés ideje.