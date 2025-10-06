október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szuperhold

54 perce

Mi már tudjuk, miért nem alszol éjjel

Címkék#Mérleg telihold#szuperhold#telihold

Hamarosan telehold lesz, méghozzá különleges: szuperhold ragyog majd felettünk az éjszaka. Ha csak forgolódsz az ágyban, ne lepődj meg, a szuperhold az oka.

Medve Zoltán

Az éjszakai égbolt sokkal többet rejt magában puszta csillagoknál. Évszázadokon át embereket ragadott meg a hold látványa, született számtalan magyarázat, mítosz és népszokás. A következő hónapokban több szuperhold is lesz, amely egyszerre tudományos érdekesség és ősi hiedelmeket idéző látványosság. Nézzük, mit érdemes figyelni, és mit gondoltak erről őseink!

Szuperhold kel fel kedden délután, egész este ragyogni fog
Szuperhold kel fel kedden délután, egész este ragyogni fog
Fotó: Forgács Bernadett / Forrás: veol.hu

A szuperholdak hármasa: október, november, december

A szuperhold akkor figyelhető meg, amikor a telihold idején a Hold a Földhöz legközelebbi pontján, az úgynevezett perigeumban jár. Ilyenkor a Hold kissé nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mint máskor. Bár a méretkülönbség kicsi, a szabad szemmel mégis szembetűnő, különösen, ha a Hold alacsonyan áll a horizont fölött, ahol az optikai illúzió felnagyítja látványát. 

2025 különleges év lesz ebből a szempontból, mert három egymást követő hónapban is szuperhold ragyog majd. Október 7-én, november 5-én és december 5-én láthatjuk a különösen fényes teliholdakat. Az októberi szuperhold ráadásul a Szaturnusz közelségében lesz, ami szabad szemmel is gyönyörű látványt ad. Az év legnagyobb és legfényesebb szuperholdja november 5-én várható.

A Hold különleges ereje

A népi hiedelmek a Holdhoz mindig különleges erőt társítottak. Sok helyen azt tartották, hogy a fényes hold éjszakáján a termés bőségesebb lesz, a víz forrásai megtelnek, és a természet is „életre kel”. A holdfényben végzett imák, kívánságok és rituálék a megtisztulást és a bőséget szolgálták. Egyes vidékeken ilyenkor nem volt szabad veszekedni, mert úgy hitték, a holdfényben kimondott rossz szó háromszorosan hat vissza.

A szuperholdak ma is alkalmat adhatnak arra, hogy az ember egy pillanatra megálljon, és tudatosan figyelje a természet ciklusait. A Hold mozgása a természet ritmusát jelképezi, és sokak számára a telihold az elengedés, a befejezés és az újrakezdés ideje.

DátumJelenségHelyi időpont, megjegyzés (magyarországi viszonyok)Mit lehet látni / óvintézkedés
2025. október 7.Szuperhold (telihold + perigeum)A telihold Veszprém környékén kb. 05:47-kor következik be. A Hold fényesebbnek és némileg nagyobbnak fog tűnni; este érdemes kilátópontot választani és elmenni fénymentes helyre.
2025. november 5.SzuperholdA telihold dátuma szerepel a holdnaptárakban, és gyakran említik „Beaver Moon” jelleggel is.Ez lesz az év legnagyobb és legfényesebb szuperholdja, érdemes fotózni, figyelni a horizont közeli plaszticitást.
2025. december 5.SzuperholdA holdnaptárak előrejelzése szerint ez is telihold lesz, és együttállásban a perigeummal.Az év végi hideg éjeken is érdemes felnézni — ha az ég derült, lenyűgöző látvány lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu