Így érkezik a szuperhold Veszprém fölé, különleges meteorraj is jön

Ez a telihold a híres Harvest Moon, azaz szüreti hold – az északi féltekén az őszi nap-éj egyenlőséghez legközelebb eső telihold –, amelyet hagyományosan a betakarítás idejéhez kötnek. A Hold fényénél a gazdák az éjszaka folyamán is dolgozhattak, nemcsak a telihold napján. A Harvest Moon 2025 az év első szuperholdja lesz.

A legjobb megfigyeléshez érdemes egy magaslatot választani, tiszta keleti horizonttal. A Hold aranyló-narancsos fénye a helyi holdkelte utáni 15–20 percben a leglátványosabb. Szabad szemmel is gyönyörű, de egy jó távcsővel a Hold krátereiben és sötét lávamezőiben (mare) is gyönyörködhetünk.

A Hold idén szuperhold is egyben, vagyis a Földhöz körülbelül 10%-kal közelebb lesz (361 457 km-re), így nagyobbnak és fényesebbnek tűnik a megszokottnál. A Hold pályája elliptikus, ezért minden hónapban van legközelebbi pont (perigeum) és legtávolabbi pont (apogee). A Harvest Moon perigeumát a telihold után 1,3 nappal, október 8-án éri el, így akkor lesz a legnagyobb és legközelebbinek látszó Hold.

A telihold Budapesten 18.06-kor kel fel, és a látvány egészen különleges lesz. Október 8-án tetőzik a Drakonidák meteorraj, amely óránként akár 10 hullócsillagot is hozhat az égre. Bár a szuperhold erős fénye miatt egyes meteorsávok kevésbé látszanak, a hullócsillagok többsége szabad szemmel is követhető. A kombináció – kövér telihold és hullócsillagok – igazi csemege az égboltrajongóknak.

A telihold Veszprém környékén kb. 05.47-kor következik be.

És ha ez még nem lenne elég, november 5-én ismét telihold köszönt be, a Beaver Moon, amely 2019 óta a legnagyobb szuperhold lesz. Október folyamán további különlegességek is várhatók: a Lemmon (C/2025 A6) és SWAN R2 (C/2025 R2) üstökösök Földhöz közeli áthaladása egybeesik az Orionidák meteorraj csúcsával október 21-22-én, sötét újhold idején.

A szuperhold hatása az emberi szervezetre

A szuperhold szervezetre gyakorolt hatását tudományosan nem bizonyították, ám több kutatás szerint telihold idején az emberek átlagosan körülbelül 20 perccel kevesebbet alszanak, és csökken a mélyalvás ideje is. Vannak, akik ilyenkor fokozott érzelmi érzékenységről, szorongásról vagy ingerlékenységről számolnak be. Egyes tanulmányok szerint a pszichiátriai intézményekben a krízisek, zavart vagy erőszakos viselkedések száma is emelkedhet telihold környékén.