október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ne hagyd ki!

2 órája

Így érkezik a szuperhold Veszprém fölé, különleges meteorraj is jön

Címkék#szuperhold#telihold#üstökös#égbolt#csillagászat

Október 7-én az égbolt szerelmesei és a csillagászat iránt érdeklődők izgalmas látványban részesülhetnek: ekkor köszönt ránk az év első szuperholdja, amely Magyarországról is megfigyelhető lesz. A Hold pályája ilyenkor a Földhöz legközelebbi pontjához, az úgynevezett perigeumhoz közelít, így nagyobbnak és fényesebbnek látszik a megszokottnál. Ahogy a horizont fölé emelkedik, lélegzetelállító, erős fényével ragyogja be az eget.

Titzl Vivien

Ez a telihold a híres Harvest Moon, azaz szüreti hold – az északi féltekén az őszi nap-éj egyenlőséghez legközelebb eső telihold –, amelyet hagyományosan a betakarítás idejéhez kötnek. A Hold fényénél a gazdák az éjszaka folyamán is dolgozhattak, nemcsak a telihold napján. A Harvest Moon 2025 az év első szuperholdja lesz.

A Harvest Moon 2025 az év első szuperholdja lesz
A Harvest Moon 2025 az év első szuperholdja lesz
Forrás: BBC sky at night magazine

A legjobb megfigyeléshez érdemes egy magaslatot választani, tiszta keleti horizonttal. A Hold aranyló-narancsos fénye a helyi holdkelte utáni 15–20 percben a leglátványosabb. Szabad szemmel is gyönyörű, de egy jó távcsővel a Hold krátereiben és sötét lávamezőiben (mare) is gyönyörködhetünk.

A Hold idén szuperhold is egyben, vagyis a Földhöz körülbelül 10%-kal közelebb lesz (361 457 km-re), így nagyobbnak és fényesebbnek tűnik a megszokottnál. A Hold pályája elliptikus, ezért minden hónapban van legközelebbi pont (perigeum) és legtávolabbi pont (apogee). A Harvest Moon perigeumát a telihold után 1,3 nappal, október 8-án éri el, így akkor lesz a legnagyobb és legközelebbinek látszó Hold.

A telihold Budapesten 18.06-kor kel fel, és a látvány egészen különleges lesz. Október 8-án tetőzik a Drakonidák meteorraj, amely óránként akár 10 hullócsillagot is hozhat az égre. Bár a szuperhold erős fénye miatt egyes meteorsávok kevésbé látszanak, a hullócsillagok többsége szabad szemmel is követhető.  A kombináció – kövér telihold és hullócsillagok – igazi csemege az égboltrajongóknak.

A telihold Veszprém környékén kb. 05.47-kor következik be. 

És ha ez még nem lenne elég, november 5-én ismét telihold köszönt be, a Beaver Moon, amely 2019 óta a legnagyobb szuperhold lesz. Október folyamán további különlegességek is várhatók: a Lemmon (C/2025 A6) és SWAN R2 (C/2025 R2) üstökösök Földhöz közeli áthaladása egybeesik az Orionidák meteorraj csúcsával október 21-22-én, sötét újhold idején.

A szuperhold hatása az emberi szervezetre

A szuperhold szervezetre gyakorolt hatását tudományosan nem bizonyították, ám több kutatás szerint telihold idején az emberek átlagosan körülbelül 20 perccel kevesebbet alszanak, és csökken a mélyalvás ideje is. Vannak, akik ilyenkor fokozott érzelmi érzékenységről, szorongásról vagy ingerlékenységről számolnak be. Egyes tanulmányok szerint a pszichiátriai intézményekben a krízisek, zavart vagy erőszakos viselkedések száma is emelkedhet telihold környékén.

Összességében az idei októberi szuperhold igazi égi látványosság, amelyet a Hold perigeumának köszönhetően látványosabban ragyog, mint bármikor máskor. Ha szereted a csillagokat, a hullócsillagokat vagy egyszerűen csak a természet csodáit, október 7-8-án feltétlenül kémleld az eget – garantáltan felejthetetlen élményben lesz részed!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu