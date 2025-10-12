Szüreti bált rendeztek a veszprémi nyugdíjasklubok (+ galéria)

október 12., vasárnap

A Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete és a veszprémi nyugdíjasklubok 29. alkalommal rendezték meg az Agóra Veszprém Kulurális Központban a szüreti bált.

Szilas Lilla

A 29. szüreti bálon 14 különböző nyugdíjasklub és -szervezet tagjai vettek részt. Körülbelül százharminc nyugdíjas gyűlt össze az Agórában. A bál meghívott vendége volt Sótonyi Mónika, Veszprém város alpolgármestere, aki egyben Veszprém Városi Idősügyi Tanácsának alelnöke. Az eseményen műsort adott a veszprémi Cholnoky Nyugdíjas Klub Néptánccsoportja.

Sótonyi Mónika és Simon Gyula Mátyás nyitották meg a 29. szüreti bált
Sótonyi Mónika és Simon Gyula Mátyás nyitották meg a 29. szüreti bált
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Nyugdíjasklubok szüreti bálja

Sótonyi Mónika beszédében elmondta, hogy a bál segítségével a termésbetakarítás, a szüret időszakában felelevenítheik a néphagyományt. Az alpolgármester szerint a szüret összehozza a családokat, barátokat, ismerősöket, régen ilyenkor a munkát is ünnepnek élték meg. Sótonyi Mónika is kiskora óta minden évben átélheti ezt a közösségi élményt. Ennek egy következő lépcsőfoka, mikor Márton-napon az újbort megkóstolják. Az alpolgármester szerint a veszprémi nyugdíjasok példaértékű közösséget alkotnak, mely országos szinten is egyedülálló. Nem csak az ünnepekkor, hanem a mindennapokban is odafigyelnek egymásra, gazdagítják a kulturális értékeket. 

Simon Gyula Mátyás, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke elmondta, hogy a 29. szüreti bál amiatt különleges, mert azt jelképezi, hogy a jövő évben már jubileumi bált rendezhetnek. Az egyesület elnöke köszönetet mondott a szervezőknek a sok munkáért, a 14 nyugdíjasklub tagjainak, hogy elfogadták a meghívást, Neveda Amáliának, az Agóra igazgatójának, hogy mindenben támogatja a közösséget, és Sótonyi Mónikának, hogy mindig kiáll a nyugdíjasok mellett. 

Szüreti bált rendeztek a veszprémi nyugdíjasklubok

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

A Cholnoky Nyugdíjas Klub Néptánccsoportja egy bukoviani tánccal kezdett, majd a fellépés végén hívták a bál résztvevőit, hogy csatlakozzanak hozzájuk egy utolsó táncra és vonatozásra. 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
