Szüreti bált rendeztek a veszprémi nyugdíjasklubok (+ galéria)

A 29. szüreti bálon 14 különböző nyugdíjasklub és -szervezet tagjai vettek részt. Körülbelül százharminc nyugdíjas gyűlt össze az Agórában. A bál meghívott vendége volt Sótonyi Mónika, Veszprém város alpolgármestere, aki egyben Veszprém Városi Idősügyi Tanácsának alelnöke. Az eseményen műsort adott a veszprémi Cholnoky Nyugdíjas Klub Néptánccsoportja.

Sótonyi Mónika és Simon Gyula Mátyás nyitották meg a 29. szüreti bált

Nyugdíjasklubok szüreti bálja

Sótonyi Mónika beszédében elmondta, hogy a bál segítségével a termésbetakarítás, a szüret időszakában felelevenítheik a néphagyományt. Az alpolgármester szerint a szüret összehozza a családokat, barátokat, ismerősöket, régen ilyenkor a munkát is ünnepnek élték meg. Sótonyi Mónika is kiskora óta minden évben átélheti ezt a közösségi élményt. Ennek egy következő lépcsőfoka, mikor Márton-napon az újbort megkóstolják. Az alpolgármester szerint a veszprémi nyugdíjasok példaértékű közösséget alkotnak, mely országos szinten is egyedülálló. Nem csak az ünnepekkor, hanem a mindennapokban is odafigyelnek egymásra, gazdagítják a kulturális értékeket.

Simon Gyula Mátyás, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke elmondta, hogy a 29. szüreti bál amiatt különleges, mert azt jelképezi, hogy a jövő évben már jubileumi bált rendezhetnek. Az egyesület elnöke köszönetet mondott a szervezőknek a sok munkáért, a 14 nyugdíjasklub tagjainak, hogy elfogadták a meghívást, Neveda Amáliának, az Agóra igazgatójának, hogy mindenben támogatja a közösséget, és Sótonyi Mónikának, hogy mindig kiáll a nyugdíjasok mellett.