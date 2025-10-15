október 15., szerda

Teréz névnap

Hagyomány

1 órája

Szüreti felvonulás a Bakonyszücsi Hölgyekkel és a Sakál Vokállal

Címkék#ugodi#hagyomány#szüreti felvonulás

Sok településhez hasonlóan Ugodon is évtizedekre visszatekintő hagyomány a szüreti felvonulás. A tradíció idén sem szakadt meg, a felvonulók a kultúrháztól indulva a falu több pontját érintették, közben vidám, zenés-táncos hangulatot varázsoltak a településre.

Haraszti Gábor

Az eseményen idén 23 jármű vett részt, köztük 8 lovas is, akik vezették a menetet. A szüreti felvonulás biztonságáról rendőri irányítás gondoskodott, és természetesen nem maradhatott el a kisbíró sem, aki humoros rigmusokkal szórakoztatta a közönséget. 

Szüreti felvonulás Ugodon lovasokkal, járművekkel, fellépőkkel
Az ugodi szüreti felvonulás menetéhez sokan csatlakoztak
Fotó: Gazdigné Árki Andrea

A szüreti felvonulás sikeréből mindenki kivette a részét

A menet hét megállónál állt meg, ahol a házigazdák finom falatokkal, jókedvvel és vendégszeretettel fogadták a felvonulókat. A program során felléptek a Bakonyszücsi Hölgyek, a Sakál Vokál, valamint az ugodi néptáncos gyerekek, akik mind-mind hozzájárultak a vidám, közösségi hangulathoz.
A látványos menetet a helyiek és környékbeliek díszes kocsijai vezették, utánuk pedig a helyi lovasklub lovasai, traktorosok és egyéb járművek vonultak, ami különösen impozáns látványt nyújtott.

A felvonuláson felléptek az ugodi néptáncos gyerekek
Fotó: Gazdigné Árki Andrea

A nap zárásaként finom vacsorával várták a résztvevőket, amit a helyi szakács asszonyok nagy szeretettel készítettek. A vacsora után a Turbo zenekar gondoskodott a talpalávalóról, így hajnalig tartó, fergeteges mulatság kerekedett – tájékoztatott Gazdigné Árki Andrea, a felvonulás egyik szervezője.
A rendezvény az önkormányzat támogatásával jött létre, és minden résztvevő egyetértett abban, hogy a közösség ereje, a hagyományok szeretete és a közös munka tette igazán felejthetetlenné ezt a napot. Egy biztos: az ugodi szüreti felvonulás ismét bebizonyította, hogy a hagyományok őrzése és a közösségi összetartás az, ami igazán élettel tölti meg a falut.

A megállók házigazdái finom falatokkal fogadták a felvonulókat.
Fotó: Gazdigné Árki Andrea

 

 

