1 órája
Szüreti felvonulás a Bakonyszücsi Hölgyekkel és a Sakál Vokállal
Sok településhez hasonlóan Ugodon is évtizedekre visszatekintő hagyomány a szüreti felvonulás. A tradíció idén sem szakadt meg, a felvonulók a kultúrháztól indulva a falu több pontját érintették, közben vidám, zenés-táncos hangulatot varázsoltak a településre.
Az eseményen idén 23 jármű vett részt, köztük 8 lovas is, akik vezették a menetet. A szüreti felvonulás biztonságáról rendőri irányítás gondoskodott, és természetesen nem maradhatott el a kisbíró sem, aki humoros rigmusokkal szórakoztatta a közönséget.
A szüreti felvonulás sikeréből mindenki kivette a részét
A menet hét megállónál állt meg, ahol a házigazdák finom falatokkal, jókedvvel és vendégszeretettel fogadták a felvonulókat. A program során felléptek a Bakonyszücsi Hölgyek, a Sakál Vokál, valamint az ugodi néptáncos gyerekek, akik mind-mind hozzájárultak a vidám, közösségi hangulathoz.
A látványos menetet a helyiek és környékbeliek díszes kocsijai vezették, utánuk pedig a helyi lovasklub lovasai, traktorosok és egyéb járművek vonultak, ami különösen impozáns látványt nyújtott.
A nap zárásaként finom vacsorával várták a résztvevőket, amit a helyi szakács asszonyok nagy szeretettel készítettek. A vacsora után a Turbo zenekar gondoskodott a talpalávalóról, így hajnalig tartó, fergeteges mulatság kerekedett – tájékoztatott Gazdigné Árki Andrea, a felvonulás egyik szervezője.
A rendezvény az önkormányzat támogatásával jött létre, és minden résztvevő egyetértett abban, hogy a közösség ereje, a hagyományok szeretete és a közös munka tette igazán felejthetetlenné ezt a napot. Egy biztos: az ugodi szüreti felvonulás ismét bebizonyította, hogy a hagyományok őrzése és a közösségi összetartás az, ami igazán élettel tölti meg a falut.