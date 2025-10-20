október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mulatság

1 órája

Zalagyömörő ünnepel: lovasok, traktorok és szüreti mulatság

Címkék#kamion#mulatság#közönség#falu

Zalagyömörőn ismét ünnepi hangulat uralkodott a faluban. A szüreti felvonulás lovasokkal, traktorokkal és látványos járművekkel színesítette a napot.

Seres Elizabeth

Október 18-án ismét életre kelt Zalagyömörő: a falu apraja-nagyja, valamint a környező települések lakói is összegyűltek, hogy együtt ünnepeljék a szüretet. A hangulatot fokozta a szüreti felvonulás, amelyen lovasok, traktorok, veterán (retro) traktorok, tűzoltószekér, tűzoltóautók, sőt egy hatalmas kamion is végigvonult a falun. Az idei év különlegessége, „Tomas, a mozdony”, hatalmas sikert aratott a legkisebbek körében, akik lelkesen integettek a karakternek.

A szüreti felvonulás lovasokkal, traktorokkal és látványos járművekkel örvendeztette meg a közönséget Fotó: Zalagyömörő község
A szüreti felvonulás lovasokkal, traktorokkal és látványos járművekkel örvendeztette meg a közönséget 
Fotó: Zalagyömörő község

Szüreti felvonulás – a falu ünnepelt

A rendezvény látványosságáért a felvonulók mellett a helyi közösség lelkesedése is sokat tett, hiszen mindenki hozzájárult ahhoz, hogy a délután igazán élménydús legyen. A felvonulást követően a közönség meglepetésfellépője, Sissi varázsolta tovább a hangulatot, miközben az emléklapokat átadták a legöregebb járművek tulajdonosainak. Díjazták a legnagyobb járművet és a legkreatívabb jelmezes résztvevőket is, Sissi személyes közreműködésével.

Zalagyömörő ünnepel: lovasok, traktorok és szüreti mulatság

Fotók: Zalagyömörő község

A zenés programot követően minden vendéget közös vacsorára hívtak: a tányérokra ízletes babgulyás került, amely mellett a jókedv és a közös nótázás tette teljessé az estét. Harmonikakísérettel folytatódott a szórakozás, miközben kicsik és nagyok együtt élvezték a falusi mulatság örömeit. A szervezők már most várják a következő évet, amikor újra találkozhat a közösség Zalagyömörőben, hogy együtt ünnepelje a szüret örömét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu