Zalagyömörő ünnepel: lovasok, traktorok és szüreti mulatság

Október 18-án ismét életre kelt Zalagyömörő: a falu apraja-nagyja, valamint a környező települések lakói is összegyűltek, hogy együtt ünnepeljék a szüretet. A hangulatot fokozta a szüreti felvonulás, amelyen lovasok, traktorok, veterán (retro) traktorok, tűzoltószekér, tűzoltóautók, sőt egy hatalmas kamion is végigvonult a falun. Az idei év különlegessége, „Tomas, a mozdony”, hatalmas sikert aratott a legkisebbek körében, akik lelkesen integettek a karakternek.

A szüreti felvonulás lovasokkal, traktorokkal és látványos járművekkel örvendeztette meg a közönséget

Fotó: Zalagyömörő község

Szüreti felvonulás – a falu ünnepelt

A rendezvény látványosságáért a felvonulók mellett a helyi közösség lelkesedése is sokat tett, hiszen mindenki hozzájárult ahhoz, hogy a délután igazán élménydús legyen. A felvonulást követően a közönség meglepetésfellépője, Sissi varázsolta tovább a hangulatot, miközben az emléklapokat átadták a legöregebb járművek tulajdonosainak. Díjazták a legnagyobb járművet és a legkreatívabb jelmezes résztvevőket is, Sissi személyes közreműködésével.