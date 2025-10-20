1 órája
Zalagyömörő ünnepel: lovasok, traktorok és szüreti mulatság
Zalagyömörőn ismét ünnepi hangulat uralkodott a faluban. A szüreti felvonulás lovasokkal, traktorokkal és látványos járművekkel színesítette a napot.
Október 18-án ismét életre kelt Zalagyömörő: a falu apraja-nagyja, valamint a környező települések lakói is összegyűltek, hogy együtt ünnepeljék a szüretet. A hangulatot fokozta a szüreti felvonulás, amelyen lovasok, traktorok, veterán (retro) traktorok, tűzoltószekér, tűzoltóautók, sőt egy hatalmas kamion is végigvonult a falun. Az idei év különlegessége, „Tomas, a mozdony”, hatalmas sikert aratott a legkisebbek körében, akik lelkesen integettek a karakternek.
Szüreti felvonulás – a falu ünnepelt
A rendezvény látványosságáért a felvonulók mellett a helyi közösség lelkesedése is sokat tett, hiszen mindenki hozzájárult ahhoz, hogy a délután igazán élménydús legyen. A felvonulást követően a közönség meglepetésfellépője, Sissi varázsolta tovább a hangulatot, miközben az emléklapokat átadták a legöregebb járművek tulajdonosainak. Díjazták a legnagyobb járművet és a legkreatívabb jelmezes résztvevőket is, Sissi személyes közreműködésével.
Fotók: Zalagyömörő község
A zenés programot követően minden vendéget közös vacsorára hívtak: a tányérokra ízletes babgulyás került, amely mellett a jókedv és a közös nótázás tette teljessé az estét. Harmonikakísérettel folytatódott a szórakozás, miközben kicsik és nagyok együtt élvezték a falusi mulatság örömeit. A szervezők már most várják a következő évet, amikor újra találkozhat a közösség Zalagyömörőben, hogy együtt ünnepelje a szüret örömét.