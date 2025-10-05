október 5., vasárnap

Bor, zene, hagyomány

1 órája

Traktoros szüreti felvonulással ünnepeltek Lovason (galéria)

Címkék#Lovas#szüreti vigasság#program

Gazdag program várta a helyieket és a vendégeket október 4-én, szombaton délután és estefelé Lovason: a faluház udvara adott otthont a hagyományos Szüreti vigasságnak.

Szilas Lilla

Lovason idén is felejthetetlen élményt nyújtott a hagyományos Szüreti vigasság, amelyet október 4-én rendeztek meg a faluház udvarán. A rendezvény már délután benépesítette a települést: a Mosolyvár játszóház arcfestéssel, ugrálóvárral és népi játékokkal várta a gyerekeket, miközben a felnőttek a helyi ízeket és a frissen sült kemencés kenyeret kóstolhatták.

A szüret tiszteletére rendezett vigasságon a Balatonfüred Néptánc Együttes tagjai is felléptek
A szüret tiszteletére rendezett vigasságon a Balatonfüred Néptánc Együttes tagjai is felléptek
Fotó: Lovas Község Önkormányzata/Facebook

Szüreti felvonulás a falun át

A délután fénypontja a szüreti felvonulás volt, amely Lovas utcáin vonult végig traktorokkal, feldíszített kocsikkal és népviseletbe öltözött szereplőkkel. A látványos menethez sokan csatlakoztak, a nézelődők pedig tapssal és jókedvvel köszöntötték a résztvevőket. A felvonulást követően a Balatonfüred Néptánc Együttes mutatta be műsorát, amely nagy sikert aratott.

Traktoros szüreti felvonulással ünnepeltek Lovason

Fotók: Lovas Község Önkormányzata/Facebook

Ahogy leszállt az este, a színpadot a CandyMen duó vette birtokba. A rockabilly, rock, pop, country és blues dallamokból álló koncert igazi hangulatot teremtett. Az ünneplés az esti órákban sem ért véget: a DJ GO-Q által vezényelt utcabál olyan jókedvet biztosított, ahol fiatalok és idősebbek együtt mulattak.

 

