Traktoros szüreti felvonulással ünnepeltek Lovason (galéria)

Lovason idén is felejthetetlen élményt nyújtott a hagyományos Szüreti vigasság, amelyet október 4-én rendeztek meg a faluház udvarán. A rendezvény már délután benépesítette a települést: a Mosolyvár játszóház arcfestéssel, ugrálóvárral és népi játékokkal várta a gyerekeket, miközben a felnőttek a helyi ízeket és a frissen sült kemencés kenyeret kóstolhatták.

A szüret tiszteletére rendezett vigasságon a Balatonfüred Néptánc Együttes tagjai is felléptek

Fotó: Lovas Község Önkormányzata/Facebook

Szüreti felvonulás a falun át

A délután fénypontja a szüreti felvonulás volt, amely Lovas utcáin vonult végig traktorokkal, feldíszített kocsikkal és népviseletbe öltözött szereplőkkel. A látványos menethez sokan csatlakoztak, a nézelődők pedig tapssal és jókedvvel köszöntötték a résztvevőket. A felvonulást követően a Balatonfüred Néptánc Együttes mutatta be műsorát, amely nagy sikert aratott.