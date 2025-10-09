1 órája
Harmincéves fennállását ünnepelte a Táborállás Daloskör (+ galéria)
Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Táborállás Daloskör az Agóra Veszprém Kulturális Központban nyugdíjasklubok, daloskörök, néptánccsoportok és egy iskolás kamarakórus körében.
Ovádi Péter országgyűlési képviselő az ünnepségen elmondta, el sem tudja képzelni, mennyi élmény, jókedv és kacagás lehetett ebben a harminc évben. Fontosnak tartja, amit a Táborállás Daloskör megfogalmazott, hogy őket az éneklés szeretete tartotta össze. Ovádi Péter szerint Veszprém amiatt is lehet a zene városa, mert a daloskör is már 30 éve együtt van és jó közösséget alkotnak. Úgy gondolja, a barátság is összeköti őket, egy olyan közösséget alkotnak, ahová bárki szívesen csatlakozna, ami a mai világban az egyik legfontosabb érték.
Sótonyi Mónika, Veszprém alpolgármestere beszédében úgy fogalmazott, ezen az eseményen nem csak a Táborállás Daloskör tagjai ünnepelték meg fennállásuk jubileumi évfordulóját, hanem egy vendégközösség is osztozott örömükben. Úgy gondolja, egy igazi ünnep és a veszprémiség lényege pontosan ez, hogy képesek legyenek együtt lenni és osztozni egymás örömében. Szerinte Veszprém amiatt jár az élen, mert ilyen közösségei vannak, mint a daloskör. A jubileum arra is emlékeztetett mindenkit, hogy 1995-ben kik hozták létre a Táborállás Daloskört, és az eltelt harminc évben mennyi közös élmény lakozik. Az alpolgármester bízik benne, hogy mindig lesz utánpótlás. Szerinte példaértékű, hogy egy katonavárosban a hagyományokat és a múltat a katonadalok által kulturális örökségként is gazdagítja és ápolja a Táborállás Daloskör.
Harminc éve közösséget alkot a Táborállás Daloskör
Az ünnepség részeként egy kisfilmen keresztül mutatták be a Táborállás Daloskör eddigi harminc évét. Ábrahám Emilné, a daloskör vezetője az eseményen köszönetet mondott a klub régi tagjainak, akik az alapokat létrehozták, melyek nélkül most ők sem tartanának itt. Köszöntötték az alapító tagokat: Kárpáti Lőrincet, Kárpáti Lőrincnét, Balogh Terézt, Simon Katalint, Péntek Józsefet és Turi Mihályt. Illetve köszönetet mondtak Némedi Lajosnak, Veszprém volt alpolgármesterének, aki támogatta a daloskör eljutását a Zsolnay-negyedbe.
Simon Gyula Mátyás, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke az eseményen elmondta, hogy reméli, a kisfilm felelevenítette mindenkiben a múltat. 2013 volt a nagy változások éve az egyesület elnöke szerint, mivel abban az évben Bojnécz Gábor karnagy olyan lelkesedéssel újította meg a daloskört, amivel aztán szép eredményeket tudtak elérni.
Az ünnepségen fellépett a Táborállás Daloskör, az Őszidő Nyugdíjas Klub, a Simonyi Zsigmond Általános Iskola kamarakórusa, a Fegyveres Erők Művészeti Csoportja, a szentkirályszabadjai Mai Nők Klubja és a Cholnoky Nyugdíjas Klub. Végül minden jelenlévő becsatlakozott egy közös éneklésbe.
Harmincéves fennállását ünnepelte a Táborállás DaloskörFotók: Fülöp Ildikó/Napló