Harmincéves fennállását ünnepelte a Táborállás Daloskör (+ galéria)

Ovádi Péter országgyűlési képviselő az ünnepségen elmondta, el sem tudja képzelni, mennyi élmény, jókedv és kacagás lehetett ebben a harminc évben. Fontosnak tartja, amit a Táborállás Daloskör megfogalmazott, hogy őket az éneklés szeretete tartotta össze. Ovádi Péter szerint Veszprém amiatt is lehet a zene városa, mert a daloskör is már 30 éve együtt van és jó közösséget alkotnak. Úgy gondolja, a barátság is összeköti őket, egy olyan közösséget alkotnak, ahová bárki szívesen csatlakozna, ami a mai világban az egyik legfontosabb érték.

Ovádi Péter és Sótonyi Mónika szerint a Táborállás Daloskör példaértékű közösséget alkot

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Sótonyi Mónika, Veszprém alpolgármestere beszédében úgy fogalmazott, ezen az eseményen nem csak a Táborállás Daloskör tagjai ünnepelték meg fennállásuk jubileumi évfordulóját, hanem egy vendégközösség is osztozott örömükben. Úgy gondolja, egy igazi ünnep és a veszprémiség lényege pontosan ez, hogy képesek legyenek együtt lenni és osztozni egymás örömében. Szerinte Veszprém amiatt jár az élen, mert ilyen közösségei vannak, mint a daloskör. A jubileum arra is emlékeztetett mindenkit, hogy 1995-ben kik hozták létre a Táborállás Daloskört, és az eltelt harminc évben mennyi közös élmény lakozik. Az alpolgármester bízik benne, hogy mindig lesz utánpótlás. Szerinte példaértékű, hogy egy katonavárosban a hagyományokat és a múltat a katonadalok által kulturális örökségként is gazdagítja és ápolja a Táborállás Daloskör.

Harminc éve közösséget alkot a Táborállás Daloskör

Az ünnepség részeként egy kisfilmen keresztül mutatták be a Táborállás Daloskör eddigi harminc évét. Ábrahám Emilné, a daloskör vezetője az eseményen köszönetet mondott a klub régi tagjainak, akik az alapokat létrehozták, melyek nélkül most ők sem tartanának itt. Köszöntötték az alapító tagokat: Kárpáti Lőrincet, Kárpáti Lőrincnét, Balogh Terézt, Simon Katalint, Péntek Józsefet és Turi Mihályt. Illetve köszönetet mondtak Némedi Lajosnak, Veszprém volt alpolgármesterének, aki támogatta a daloskör eljutását a Zsolnay-negyedbe.

Simon Gyula Mátyás, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke az eseményen elmondta, hogy reméli, a kisfilm felelevenítette mindenkiben a múltat. 2013 volt a nagy változások éve az egyesület elnöke szerint, mivel abban az évben Bojnécz Gábor karnagy olyan lelkesedéssel újította meg a daloskört, amivel aztán szép eredményeket tudtak elérni.