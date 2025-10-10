október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajkai Polgári Szalon

3 órája

Takács Péter: A magyar orvosoknak ma már van jövőjük itthon

Címkék#kórház#Navracsics Tbor#magyar egészségügy#infrastruktúra#kormány#Takács Péter

Az „Egészségablak” applikáció, az e-recept rendszer és az országos online időpontfoglaló mind azt a célt szolgálja, hogy az egészségügyi ellátás átláthatóbbá és elérhetőbbé váljon – mondta Ajkán Takács Péter egészségügyi államtitkár. A rendezvényen Navracsics Tibor miniszterrel közösen értékelték az ajkai kórház fejlesztéseit és az országos egészségügyi reformok eredményeit.

Veol.hu

Navracsics Tibor felidézte, hogy már a 2022-es választási kampány idején is fontosnak tartotta az ajkai egészségügyi intézmény támogatását. Mint mondta, szövetséget ajánlott Ajka városának annak érdekében, hogy a térségben működő kórház fejlesztései folyamatosan megvalósulhassanak. Hozzátette, az elmúlt években több beruházás is lezárult: megújult az infektológiai részleg, fejlesztették a pszichiátriai és rehabilitációs osztályokat, valamint novembertől új CT- és MR-berendezések is segítik majd a diagnosztikai munkát. Ezután köszöntötte vendégét: Takács Pétert, Magyarország egészségügyért felelős államtitkárát.

Közéleti párbeszéd Ajkán: Dr. Navracsics Tibor és Takács Péter az egészségügy helyzetéről
Közéleti párbeszéd Ajkán: Navracsics Tibor és Takács Péter az egészségügy helyzetéről
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Navracsics Tibor elmondta, Ajkán a közelmúltban a krónikus belgyógyászati osztály is újraindult, a betegfelvételi iroda és a diszpécserpult korszerűsítése pedig folyamatban van. A kórház számára hárommillió forint támogatást is sikerült biztosítani, amelyet a betegfelvételi részleg fejlesztésére fordítanak. Emellett a járóbeteg-ellátás lehetőségeit is bővítik, hogy a páciensek gyorsabban és kényelmesebben juthassanak orvosi szolgáltatásokhoz.

Takács Péter a magyar egészségügy helyzetéről

Takács Péter hangsúlyozta, hogy az ajkai kórház példája jól mutatja a vidéki kórházak fejlődését, és a kormány célja, hogy a nemzeti erőforrásokat igazságosan, a valós igények alapján osszák el. Az egészségügyi államtitkár elmondta, a Covid-járvány rávilágított arra, mennyire fontos a regionális kórházak fejlesztése. Az ajkai beruházás – közel hárommilliárd forint értékben – a járvány idején indult kórházfelújítási program része volt.

Az államtitkár a magyar egészségügy helyzete kapcsán elmondta, hogy az elmúlt években megszűnt a hálapénz rendszere, ami korábban súlyosan torzította a betegellátást. A fiatal orvosok ma már nagyobb szakmai lehetőségeket kapnak, és csökkent az orvoselvándorlás mértéke. A kormány szerint az orvosi és szakdolgozói bérek emelése is hozzájárul a stabilitáshoz.

Dr. Navracsics Tibor és Takács Péter közéleti beszélgetése az Ajkai Polgári Szalonban

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Takács Péter a digitális egészségügyi fejlesztésekről is szólt. Az e-recept rendszer, az online időpontfoglalás és az „Egészségablak” mobilalkalmazás bevezetése szerinte a huszonegyedik századi egészségügyi szolgáltatások alapját teremti meg. Ezek az újítások egyszerűbbé teszik az orvos-beteg kommunikációt, és gyorsabb hozzáférést biztosítanak az egészségügyi adatokhoz.

A beszélgetés során szó esett a megelőzés fontosságáról is: az államtitkár arról beszélt, hogy a jövőben a munkáltatók ösztönzésével kívánják növelni a szűrővizsgálatokon való részvételt. A cél, hogy a rendszer ne büntessen, hanem motiválja az embereket az egészségük megőrzésében.

A rendezvény végén mindkét politikus hangsúlyozta: az ajkai kórház fejlődése nem csupán helyi siker, hanem példája annak, hogy az együttműködés és a tudatos fejlesztéspolitika képes kézzelfogható eredményeket hozni a vidéki egészségügyben. A közéleti est zárásaként a közönség kérdéseket is feltehetett, amelyek elsősorban az ellátás elérhetőségére, a járóbeteg-szolgáltatások bővítésére és a további fejlesztési tervekre vonatkoztak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu