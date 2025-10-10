3 órája
Takács Péter: A magyar orvosoknak ma már van jövőjük itthon
Az „Egészségablak” applikáció, az e-recept rendszer és az országos online időpontfoglaló mind azt a célt szolgálja, hogy az egészségügyi ellátás átláthatóbbá és elérhetőbbé váljon – mondta Ajkán Takács Péter egészségügyi államtitkár. A rendezvényen Navracsics Tibor miniszterrel közösen értékelték az ajkai kórház fejlesztéseit és az országos egészségügyi reformok eredményeit.
Navracsics Tibor felidézte, hogy már a 2022-es választási kampány idején is fontosnak tartotta az ajkai egészségügyi intézmény támogatását. Mint mondta, szövetséget ajánlott Ajka városának annak érdekében, hogy a térségben működő kórház fejlesztései folyamatosan megvalósulhassanak. Hozzátette, az elmúlt években több beruházás is lezárult: megújult az infektológiai részleg, fejlesztették a pszichiátriai és rehabilitációs osztályokat, valamint novembertől új CT- és MR-berendezések is segítik majd a diagnosztikai munkát. Ezután köszöntötte vendégét: Takács Pétert, Magyarország egészségügyért felelős államtitkárát.
Navracsics Tibor elmondta, Ajkán a közelmúltban a krónikus belgyógyászati osztály is újraindult, a betegfelvételi iroda és a diszpécserpult korszerűsítése pedig folyamatban van. A kórház számára hárommillió forint támogatást is sikerült biztosítani, amelyet a betegfelvételi részleg fejlesztésére fordítanak. Emellett a járóbeteg-ellátás lehetőségeit is bővítik, hogy a páciensek gyorsabban és kényelmesebben juthassanak orvosi szolgáltatásokhoz.
Takács Péter a magyar egészségügy helyzetéről
Takács Péter hangsúlyozta, hogy az ajkai kórház példája jól mutatja a vidéki kórházak fejlődését, és a kormány célja, hogy a nemzeti erőforrásokat igazságosan, a valós igények alapján osszák el. Az egészségügyi államtitkár elmondta, a Covid-járvány rávilágított arra, mennyire fontos a regionális kórházak fejlesztése. Az ajkai beruházás – közel hárommilliárd forint értékben – a járvány idején indult kórházfelújítási program része volt.
Az államtitkár a magyar egészségügy helyzete kapcsán elmondta, hogy az elmúlt években megszűnt a hálapénz rendszere, ami korábban súlyosan torzította a betegellátást. A fiatal orvosok ma már nagyobb szakmai lehetőségeket kapnak, és csökkent az orvoselvándorlás mértéke. A kormány szerint az orvosi és szakdolgozói bérek emelése is hozzájárul a stabilitáshoz.
Dr. Navracsics Tibor és Takács Péter közéleti beszélgetése az Ajkai Polgári SzalonbanFotók: Nagy Lajos/Napló
Takács Péter a digitális egészségügyi fejlesztésekről is szólt. Az e-recept rendszer, az online időpontfoglalás és az „Egészségablak” mobilalkalmazás bevezetése szerinte a huszonegyedik századi egészségügyi szolgáltatások alapját teremti meg. Ezek az újítások egyszerűbbé teszik az orvos-beteg kommunikációt, és gyorsabb hozzáférést biztosítanak az egészségügyi adatokhoz.
A beszélgetés során szó esett a megelőzés fontosságáról is: az államtitkár arról beszélt, hogy a jövőben a munkáltatók ösztönzésével kívánják növelni a szűrővizsgálatokon való részvételt. A cél, hogy a rendszer ne büntessen, hanem motiválja az embereket az egészségük megőrzésében.
A rendezvény végén mindkét politikus hangsúlyozta: az ajkai kórház fejlődése nem csupán helyi siker, hanem példája annak, hogy az együttműködés és a tudatos fejlesztéspolitika képes kézzelfogható eredményeket hozni a vidéki egészségügyben. A közéleti est zárásaként a közönség kérdéseket is feltehetett, amelyek elsősorban az ellátás elérhetőségére, a járóbeteg-szolgáltatások bővítésére és a további fejlesztési tervekre vonatkoztak.