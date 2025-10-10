Takács Péter: A magyar orvosoknak ma már van jövőjük itthon

Navracsics Tibor felidézte, hogy már a 2022-es választási kampány idején is fontosnak tartotta az ajkai egészségügyi intézmény támogatását. Mint mondta, szövetséget ajánlott Ajka városának annak érdekében, hogy a térségben működő kórház fejlesztései folyamatosan megvalósulhassanak. Hozzátette, az elmúlt években több beruházás is lezárult: megújult az infektológiai részleg, fejlesztették a pszichiátriai és rehabilitációs osztályokat, valamint novembertől új CT- és MR-berendezések is segítik majd a diagnosztikai munkát. Ezután köszöntötte vendégét: Takács Pétert, Magyarország egészségügyért felelős államtitkárát.

Közéleti párbeszéd Ajkán: Navracsics Tibor és Takács Péter az egészségügy helyzetéről

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Navracsics Tibor elmondta, Ajkán a közelmúltban a krónikus belgyógyászati osztály is újraindult, a betegfelvételi iroda és a diszpécserpult korszerűsítése pedig folyamatban van. A kórház számára hárommillió forint támogatást is sikerült biztosítani, amelyet a betegfelvételi részleg fejlesztésére fordítanak. Emellett a járóbeteg-ellátás lehetőségeit is bővítik, hogy a páciensek gyorsabban és kényelmesebben juthassanak orvosi szolgáltatásokhoz.

Takács Péter a magyar egészségügy helyzetéről

Takács Péter hangsúlyozta, hogy az ajkai kórház példája jól mutatja a vidéki kórházak fejlődését, és a kormány célja, hogy a nemzeti erőforrásokat igazságosan, a valós igények alapján osszák el. Az egészségügyi államtitkár elmondta, a Covid-járvány rávilágított arra, mennyire fontos a regionális kórházak fejlesztése. Az ajkai beruházás – közel hárommilliárd forint értékben – a járvány idején indult kórházfelújítási program része volt.

Az államtitkár a magyar egészségügy helyzete kapcsán elmondta, hogy az elmúlt években megszűnt a hálapénz rendszere, ami korábban súlyosan torzította a betegellátást. A fiatal orvosok ma már nagyobb szakmai lehetőségeket kapnak, és csökkent az orvoselvándorlás mértéke. A kormány szerint az orvosi és szakdolgozói bérek emelése is hozzájárul a stabilitáshoz.