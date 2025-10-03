Tisztábbá varázsolják Balatonalmádit (+ galéria)

Idén a szervezők elmondása alapján október első hétvégéjére hirdették meg a várostakarítást, 4 napra, mert több egyesülettel kellett egyeztetni. A Vörösberényi Nyugdíjas Klub indult először, csütörtökön Mayerné Papp Zsuzsa vezetésével. A 6 °C-os hidegben a klub jókedvű tagjai erdélyi meggypálinkával koccintottak induláskor szíverősítőként.

12 éve szerveznek várostakarításokat Balatonalmádiban

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Vöröberényi Polgári Olvasókör, a Közösségünk Almádiért Egyesület, a Káptalanfüredi Fürdőegyesület, a Honismereti és Városszépítő Kör önkéntesei szombaton 9-kor várják a hozzájuk csatlakozókat, akikkel kilenc helyszínen tisztítják meg Balatonalmádit.