Önkéntesek összefogása

Tisztábbá varázsolják Balatonalmádit (+ galéria)

Címkék#Balatonalmádiban#szervezetek#szemét

A Honismereti és Városszépítő Kör a Teljesebb Életért Egyesülettel több mint 12 éve szervezi Balatonalmádiban a várostakarításokat, a tavaszit március, az őszit október elején.

Szilas Lilla

Idén a szervezők elmondása alapján október első hétvégéjére hirdették meg a várostakarítást, 4 napra, mert több egyesülettel kellett egyeztetni. A Vörösberényi Nyugdíjas Klub indult először, csütörtökön Mayerné Papp Zsuzsa vezetésével. A 6 °C-os hidegben a klub jókedvű tagjai erdélyi meggypálinkával koccintottak induláskor szíverősítőként.

12 éve szerveznek várostakarításokat Balatonalmádiban
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Vöröberényi Polgári Olvasókör, a Közösségünk Almádiért Egyesület, a Káptalanfüredi Fürdőegyesület, a Honismereti és Városszépítő Kör önkéntesei szombaton 9-kor várják a hozzájuk csatlakozókat, akikkel kilenc helyszínen tisztítják meg Balatonalmádit.

Tisztábbá varázsolják Balatonalmádit

Fotók: Fülöp Ildikó/ Napló

Balatonalmádiban 4 napos várostakarítást szerveznek

A Pro Káptalanfüred Egyesület önkéntesei vasárnap 9-kor indulnak a Csillag térről takarítani. A balatonalmádi civil szervezetek közül minden évben egyre többen fognak össze, hogy a várost megtisztítsák. Vörösberényben a Hullámzó Balaton táncosai is besegítenek, a városrész védőnője mindig a családjával vesz részt a programban. Az összegyűjtött zsákokat, szemetet, limlomot a Balatonalmádi Városgondnokság szállítja el.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
