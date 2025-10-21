október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Régészet

41 perce

Megmentik a pusztulástól a tálodi kolostor romjait

Címkék#Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tára#ROM-Vándor#ország

Összefogással kezdődött meg a veszélyben lévő középkori kolostor maradványainak megmentése. A tálodi templomrom helyreállítása most a kidőlés szélén álló falak megerősítésével indul.

Seres Elizabeth

Megkezdődtek a munkálatok, hogy megmentsék a középkori kolostor értékes maradványait. A tálodi templomrom nyugati falának stabilizálása érdekében már zajlik a régészeti feltárás, amely a későbbi helyreállítás előkészítését szolgálja – írja a muemlek.hu.

Szakemberek és önkéntesek összefogással dolgoznak, hogy megmentsék a pusztulástól a tálodi templomrom maradványait Fotó: muemlek.hu
Szakemberek és önkéntesek összefogással dolgoznak, hogy megmentsék a pusztulástól a tálodi templomrom maradványait
 Fotó: muemlek.hu

Megújul a tálodi templomrom

A ROM-Vándor program keretében valósulhat meg a helyreállítás, amelyben a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tára mellett a Market Zrt., az Agrárminisztérium, Pula önkormányzata és önkéntesek is részt vesznek. Pető Zsuzsa régész elmondta: a mostani kutatás elsősorban az északi és déli falak, valamint a hosszház nyugati sarkának vizsgálatára összpontosított, hiszen ezekre kell majd építeni a falmegerősítést. A templom területén korábban még soha nem zajlott régészeti feltárás, így minden új felfedezés fontos adalékot jelent a kolostor történetéhez.

Fotó: muemlek.hu
 Fotó: muemlek.hu

A tálodi pálos kolostort a 13. század végén alapította a Gyulaffy-család, majd a 15. században a ferences rendhez került. A kutatók feltételezik, hogy a ferencesek a templomot kissé átalakították, erről tanúskodnak a szentélyben talált falmaradványok is. A feltárás során meglepően ép falszakaszok kerültek elő, ugyanakkor semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy a templomot a 16. század közepén felrobbantották volna – ez eddig inkább legenda volt.

A nyugati fal stabilizálását a tervek szerint jövő tavasszal végzik el. A szakemberek remélik, hogy a régészeti feltárások is folytatódhatnak, hiszen az egykori kolostorépületről és környezetéről még mindig alig tudni valamit. A felmérések szerint a tálodi rom ma az ország legrosszabb állapotban lévő pálos kolostor-emléke, ezért megmentése nemcsak helyi, hanem országos kulturális értékmentés is egyben.

Fotó: muemlek.hu
 Fotó: muemlek.hu

A Balaton-felvidék bővelkedik hasonló emlékekben, korábban már írtunk a  található Badacsonyörs–Salföldi pálos kolostorromról is, amely szintén a természet ölelésében rejtőzik, és évszázadok múltán is őrzi a szerzetesi múlt emlékeit. A hasonló történelmi helyszínek felkeresése nemcsak a múlt megismerését teszi lehetővé, hanem maradandó élményt nyújt a látogatóknak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu