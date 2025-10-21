Megmentik a pusztulástól a tálodi kolostor romjait

Megkezdődtek a munkálatok, hogy megmentsék a középkori kolostor értékes maradványait. A tálodi templomrom nyugati falának stabilizálása érdekében már zajlik a régészeti feltárás, amely a későbbi helyreállítás előkészítését szolgálja – írja a muemlek.hu.

Szakemberek és önkéntesek összefogással dolgoznak, hogy megmentsék a pusztulástól a tálodi templomrom maradványait

Fotó: muemlek.hu

Megújul a tálodi templomrom

A ROM-Vándor program keretében valósulhat meg a helyreállítás, amelyben a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tára mellett a Market Zrt., az Agrárminisztérium, Pula önkormányzata és önkéntesek is részt vesznek. Pető Zsuzsa régész elmondta: a mostani kutatás elsősorban az északi és déli falak, valamint a hosszház nyugati sarkának vizsgálatára összpontosított, hiszen ezekre kell majd építeni a falmegerősítést. A templom területén korábban még soha nem zajlott régészeti feltárás, így minden új felfedezés fontos adalékot jelent a kolostor történetéhez.

Fotó: muemlek.hu

A tálodi pálos kolostort a 13. század végén alapította a Gyulaffy-család, majd a 15. században a ferences rendhez került. A kutatók feltételezik, hogy a ferencesek a templomot kissé átalakították, erről tanúskodnak a szentélyben talált falmaradványok is. A feltárás során meglepően ép falszakaszok kerültek elő, ugyanakkor semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy a templomot a 16. század közepén felrobbantották volna – ez eddig inkább legenda volt.

A nyugati fal stabilizálását a tervek szerint jövő tavasszal végzik el. A szakemberek remélik, hogy a régészeti feltárások is folytatódhatnak, hiszen az egykori kolostorépületről és környezetéről még mindig alig tudni valamit. A felmérések szerint a tálodi rom ma az ország legrosszabb állapotban lévő pálos kolostor-emléke, ezért megmentése nemcsak helyi, hanem országos kulturális értékmentés is egyben.

Fotó: muemlek.hu

A Balaton-felvidék bővelkedik hasonló emlékekben, korábban már írtunk a található Badacsonyörs–Salföldi pálos kolostorromról is, amely szintén a természet ölelésében rejtőzik, és évszázadok múltán is őrzi a szerzetesi múlt emlékeit. A hasonló történelmi helyszínek felkeresése nemcsak a múlt megismerését teszi lehetővé, hanem maradandó élményt nyújt a látogatóknak.