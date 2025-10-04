1 órája
A rendőrség minden évben segítséget nyújt az iskolakezdéskor (podcast)
A Veol podcast vendége volt Pintér József főtörzszászlós, a Veszprémi Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleseti helyszínelője, aki a műsorban arról beszélt, hogyan segíti a rendőrség minden évben az iskolakezdés és hogyan készítik fel a gyerekeket a közlekedés veszélyeire.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
A Veszprém Vármegyei Rendőrség tagjai az idei tanévkezdés alkalmával is jelen voltak az iskoláknál, ahol biztosították, hogy a megnövekedett forgalomban a gyermekek bizonságban eljussanak az intézményekbe. A rendőrség azoban nem csak ilyenkor, hanem év közben is tart balesetmegelőzési és a közlekedési szabályok megismerését szolgáló előadásokat már a legfiatalabb korosztály számára is. Pintér Józsefet kérdeztük a témával kapcsolatban.
Balesetmentes tanévkezdés
A Veol podcast legújabb adásában szó volt többek közt rról, hogy:
- Hogyan zajlott az idei iskolakezdés? Miben tudtak a rendőrök segítséget nyújtani?
- Milyen tanácsokat szoktak adni a rednőrök a tanév első napjára?
- Milyen veszélyek leselkednek a gyekrekekre ilyenkor az iskolák közelében?
- Idén történt valamilyen baleset, fennakadás?
- Milyen előadásokat, programokat szoktak szervezni a rendőrök az iskolákba?
- Mekkora a szülő felelőssége abban, hogy a gyermeke később betartja-e a közlekedési szabályokat?