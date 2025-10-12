Száz éve született Zsebeházy Sándor, Nagytárkánypuszta tanítója

Nagytárkánypusztán október 4-én különleges hangulatú megemlékezést tartottak: száz éve született a település legendás tanítója, Zsebeházy Sándor. Az egykori diákok és tisztelők együtt idézték fel a tanító alakját, akit nemcsak tudásáért, hanem emberségéért, közösségépítő munkájáért is szeretettel őriz az emlékezet.

Az egykori tanító alakja mindmáig példaként él a diákok és a falu emlékezetében

Fotó: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

A tanító emléke ma is él

Az eseményen jelen volt felesége, Ilonka néni és lányuk, Bakos Zoltánné Jutka is, akiket mélyen meghatott a résztvevők szeretetteljes visszaemlékezése. Csabrendek Nagyközség Önkormányzatát Molnár Ildikó képviselte, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Zsebeházy Sándor nem csupán tananyagot adott át, hanem példát is mutatott. A falusi tanítók abban az időben a tudás mellett erkölcsöt, becsületet és összetartozást is közvetítettek. Ő maga is ilyen lámpás volt.”

A rendezvényen szavalatokkal is tisztelegtek a tanító emléke előtt, majd a jelenlévők koszorút helyeztek el az iskola falán lévő, 2018-ban állított emléktáblánál. Ez a kőbe vésett név ma is jelképe annak a több évtizedes szolgálatnak, amely maradandó nyomot hagyott a közösség történetében.

Zsebeházy Sándor 1947 őszén érkezett Nagytárkánypusztára, s több mint negyven éven át tanította és nevelte a falu gyermekeit. Tanítói munkája mellett színes kulturális életet teremtett: színdarabokat állított színpadra, bálokat és filmvetítéseket szervezett, hogy a művelődés mindenkihez eljusson. Nemcsak a falu tanítója, hanem igazi közösségformáló személyiség volt. Életének sorsa is ehhez a helyhez kötődött: itt találta meg társát, családot alapított, és élete végéig szorosan kapcsolódott a településhez.

A megemlékezés végén a vendégeket közös asztal várta, ahol az emlékek és történetek kora estig elevenen tartották a tanító alakját. A találkozó megszervezésében ezúttal is nagy szerepe volt Varga Istvánné szül. Badics Teréziának, aki évek óta szívügyének tekinti, hogy tanítója emléke ne halványuljon el, és az egykori közösség időről időre újra összegyűlhessen.

Az ünnepség méltó és bensőséges módon mutatta meg: az igazi tanítók akkor is velünk maradnak, amikor már nincsenek közöttünk. Zsebeházy Sándor nem krétával a táblán, hanem emberek szívében hagyott maradandó nyomot – s ez az örökség ma is él.