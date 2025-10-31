1 órája
Tanítottak, neveltek, példát mutattak
Heten vették át emlékdiplomájukat a Városházán a csütörtökön tartott ünnepségen Horváth József alpolgármestertől. Köszöntőjében Németh-Szőke Melinda, az Ajkai Közös Önkormányzat Hivatal önkormányzati irodavezetője kiemelte, hogy elismerésüket és köszönetüket fejezik ki a pedagógusoknak, akik évtizedeken át generációk egész sorát oktatták, nevelték, saját személyiségükkel példát mutatták számukra. Az élet egyik legszebb, de legnehezebb hivatását választották.
Gál Zsigmondné magyar szakos tanárnak oklevele megszerzésének 70. évfordulója alkalmából az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, valamint Végh Árpádné okleveles óvónőnek a Soproni Egyetem rubin oklevelet adományozott.
Takács Károlyné tanítónőnek a Széchenyi István Egyetem hatvanöt éven át végzett munkájáért vasdiplomát adományozott. Ő későbbi időpontban veszi át azt.
Hatvan éve szerezte oklevelét Horváth Lajosné és Szabó Jenőné tanítónő, akiknek a Széchenyi István Egyetem gyémántdiplomát adományozott.
Ötven éven át végzett szakmai tevékenysége elismeréseként aranyoklevelet adományozott Pálosiné Nagy Katalin magyar-orosz szakos általános iskolai tanárnak a Szegedi Tudományegyetem, Peternics Istvánné tanítónőnek a Széchenyi István Egyetem, valamint Tóth András földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanárnak a Pécsi Tudományegyetem.
Az ünnepelteket Németh Noémi, Németh László és Németh Ákos két dallal, az önkormányzat vendéglátással köszöntötte.