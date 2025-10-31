Tanítottak, neveltek, példát mutattak

Heten vették át emlékdiplomájukat a Városházán a csütörtökön tartott ünnepségen Horváth József alpolgármestertől. Köszöntőjében Németh-Szőke Melinda, az Ajkai Közös Önkormányzat Hivatal önkormányzati irodavezetője kiemelte, hogy elismerésüket és köszönetüket fejezik ki a pedagógusoknak, akik évtizedeken át generációk egész sorát oktatták, nevelték, saját személyiségükkel példát mutatták számukra. Az élet egyik legszebb, de legnehezebb hivatását választották.

Szabó Jenőné gyémántdiplomát vett át Horváth József alpolgármestertől

Fotó: Tisler Anna

Gál Zsigmondné magyar szakos tanárnak oklevele megszerzésének 70. évfordulója alkalmából az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, valamint Végh Árpádné okleveles óvónőnek a Soproni Egyetem rubin oklevelet adományozott.

Takács Károlyné tanítónőnek a Széchenyi István Egyetem hatvanöt éven át végzett munkájáért vasdiplomát adományozott. Ő későbbi időpontban veszi át azt.

Hatvan éve szerezte oklevelét Horváth Lajosné és Szabó Jenőné tanítónő, akiknek a Széchenyi István Egyetem gyémántdiplomát adományozott.

Ötven éven át végzett szakmai tevékenysége elismeréseként aranyoklevelet adományozott Pálosiné Nagy Katalin magyar-orosz szakos általános iskolai tanárnak a Szegedi Tudományegyetem, Peternics Istvánné tanítónőnek a Széchenyi István Egyetem, valamint Tóth András földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanárnak a Pécsi Tudományegyetem.

Az ünnepelteket Németh Noémi, Németh László és Németh Ákos két dallal, az önkormányzat vendéglátással köszöntötte.