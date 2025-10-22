október 22., szerda

Múlt, jelen, jövő

1 órája

A Tapasztalatban gazdag járás újabb állomása Kemenesszentpéter volt

Címkék#Pápa Város Önkormányzat#Kemenesszentpéteren#Tapasztalatban gazdag járás#bemutatkozás

A Pápai Művelődéstörténeti Társaság Tapasztalatban gazdag járás című sorozatának legutóbbi állomásán Kemenesszentpéter község mutatkozott be a Jókai Mór Városi Könyvtárban. A falut Törekiné Takács Beáta polgármester ismertette, akivel Balogné Uracs Marianna beszélgetett.

Haraszti Gábor

A Tapasztalatban gazdag járás rendezvénysorozat célja, hogy a Pápa környéki települések bemutatkozási lehetőséghez jussanak. Ezúttal a 643 lelket számláló Kemenesszentpéter múltjáról, jelenéről, értékeiről és közösségeiről mesélt a falu vezetője.

Tapasztalatban gazdag járás - Bemutatkozott Kemenesszentpéter
A Tapasztalatban gazdag járás legutóbbi alkalmára is megtelt a városi könyvtár előadóterme
Fotó: Haraszti Gábor

Tapasztalatban gazdag járás: közösségek, értékek, élmények

A képes beszámolót színesítette a Bíborvirág Tánccsoport, Szijártó Erik és társai, valamint Judit és Kati citerajátéka és éneke, továbbá a Vígan Élünk Amatőr Színjátszó Egyesület is színpadra lépett egy rövid jelenettel.

– Kemenesszentpéter egy kisközség, ahol nemcsak élni jó, hanem közösséget is talál magának az ember. Azért vagyunk itt, hogy az érdeklődőket kicsit közelebb hozzuk mindennapjainkhoz. Úgy érzem, hogy összetartó, jó közösségünk van, gyönyörű Rába-parttal, erdővel, virágokkal, isteni levegővel – mesélte Törekiné Takács Beáta, aki 2019-ben lett polgármester.

A faluról Törekiné Takács Beáta polgármester mesélt
Fotó: Haraszti Gábor

– Az elmúlt hat évben sok fejlesztést tudtunk megvalósítani – talán többet is, mint az azt megelőző harminc évben. Ebben nagy szerepe volt Kovács Zoltán volt országgyűlési képviselőnek. Három utcában végeztünk járdafelújítást, kicseréltük a kultúrház nyílászáróit, megújult az óvodánk, a temetőben utat és kerítést építettünk, valamint térvilágítást telepítettünk. Településünk kis költségvetéssel rendelkezik, kevés az iparűzési adónk, így főként pályázatok révén valósítjuk meg elképzeléseinket.

A kemenesszentpéteriek vidám jelenettel készültek
Fotó: Haraszti Gábor

A falu vezetője arról is beszélt, hogy Kemenesszentpéteren egy római kori út mentén őskori temetkezési helyet tártak fel a Laczkó Dezső Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum szakemberei.
– Az 1980-as években Palágyi Sylvia vezetésével hat halomsírt tártak fel Kemenesszentpéteren. Ezeket eleinte római kori síroknak gondolták, de az ásatások során őskori leletek is előkerültek, ami azt bizonyítja, hogy a település már az őskorban is lakott volt. A sírokban találtak római kori maradványokat is: Krisztus utáni I–II. századból származó cseréptöredékeket és csontokat. Az ásatások 2023 októberében is folytatódtak a „Sűrűalja” nevű területen, ahol ismét római kori leletek kerültek elő. Nagyon jó lenne, ha ezek a kutatások tovább folytatódhatnának – tette hozzá a polgármester, akinek nagy álma, hogy a falu melletti Rába-parton turisztikai központot szeretnének létrehozni.

A nyugdíjasklub tagjai ízletes ételekkel készültek
Fotó: Haraszti Gábor

A program végén a vendégek helyi finomságokat is kóstolhattak: házi kolbászt, kecskesajtot, ecetes fürttojást, házi kenyeret, zserbót, rétest, szörpöt, sőt, még pálinkát is.

 

