Üzleti reggeli

26 perce

Navracsics Tibor Tapolcán egyeztetett a helyi vállalkozókkal (+ galéria)

Navracsics Tibor üzleti reggelin vett részt a helyi vállalkozókkal. Tapolca gazdasági szereplői a térség fejlődési lehetőségeiről és kihívásairól beszélgettek.

Seres Elizabeth

Október 10-én Tapolcán tartotta üzleti reggelijét Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, ahol a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében helyi vállalkozókkal folytatott beszélgetést a gazdasági környezetről, eredményekről, lehetőségekről és kihívásokról. A találkozón – amelyen részt vett Simon Attila, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere is – Tapolca vállalkozói közvetlenül egyeztettek a kormányzati törekvésekről és a térséget érintő gazdasági kihívásokról.

Fotó: Fülöp Ildikó

Tapolca vállalkozói a gazdaságról egyeztettek

A városi életforma mellett egyre többen választják a falusi, természetközeli környezetet, különösen a jobb társadalmi pozícióban lévők körében. „Ha valakinek a választása egy kisebb városi lakás és egy családi ház között esik, sokan a falut választják, ami a térségünkre is jellemző” – fogalmazott Navracsics Tibor. A tendencia a Balaton keleti medencéjében különösen erős, ahol a bevándorlás jelentősebb, mint a nyugati térségben.

A beszélgetés során szó esett a népességcsökkenés és a migráció kérdéséről is. Kiemelte, hogy a környező járások mindegyikében csökken a népesség, ami nemcsak a természetes fogyásnak, hanem a munkahelyek hiányának és az infrastruktúra hiányosságainak is köszönhető. „Van, aki a karrier miatt, van, aki kényszerből nem tud helyben lakást vásárolni, ezért elköltözik” – tette hozzá. A politikus kiemelte többek közt a közszolgálati bérlakásprogram jelentőségét, amely Tapolcán és a térségben összesen száz lakás felújítását vagy építését teszi lehetővé. A program célja, hogy a közszolgálatban dolgozók, tanárok, orvosok és egészségügyi dolgozók számára könnyebbé tegye a helyben való életkezdést és a munkavállalást.

Navracsics Tibor Tapolcán egyeztetett a helyi vállalkozókkal

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Navracsics Tibor beszélt az ingatlanárak alakulásáról is, kiemelve, hogy az árak emelkedése országos probléma. Ennek következményeként sokan a városból a faluba költöznek, miközben továbbra is a városban dolgoznak vagy járnak iskolába. „Ez azt eredményezi, hogy a munkavállalók 40 százaléka más településre ingázik, ami jelentős terhet ró a közlekedési infrastruktúrára” – mondta.

A találkozón szó esett a vármegyei gazdasági különbségekről is. A miniszter rámutatott, hogy Veszprém vármegye többi részéhez képest a Balaton keleti medencéje gazdaságilag kiemelkedő, azonban a megye nagy része a nemzetgazdasági átlag alatt teljesít. Hangsúlyozta az egy főre eső nemzeti össztermék szerepét, amely Magyarországon Budapesten a legmagasabb, és amely komoly regionális különbségeket tükröz az ország különböző részei között.

A beszélgetés zárásaként Navracsics Tibor megerősítette a kormány és a helyi vállalkozói kör szoros együttműködésének fontosságát a gazdasági fejlődés elősegítése érdekében, valamint jelezte, hogy a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak a helyi munkaerő megtartására és a fiatalok helyben tartására.

 

