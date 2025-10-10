Navracsics Tibor Tapolcán egyeztetett a helyi vállalkozókkal (+ galéria)

Október 10-én Tapolcán tartotta üzleti reggelijét Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, ahol a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében helyi vállalkozókkal folytatott beszélgetést a gazdasági környezetről, eredményekről, lehetőségekről és kihívásokról. A találkozón – amelyen részt vett Simon Attila, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere is – Tapolca vállalkozói közvetlenül egyeztettek a kormányzati törekvésekről és a térséget érintő gazdasági kihívásokról.

A Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett találkozón – amelyen részt vett Navracsics Tibor országgyűlési k épviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Simon Attila, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere is – Tapolca vállalkozói közvetlenül egyeztettek a kormányzati törekvésekről és a térséget érintő gazdasági kihívásokról

Fotó: Fülöp Ildikó

Tapolca vállalkozói a gazdaságról egyeztettek

A városi életforma mellett egyre többen választják a falusi, természetközeli környezetet, különösen a jobb társadalmi pozícióban lévők körében. „Ha valakinek a választása egy kisebb városi lakás és egy családi ház között esik, sokan a falut választják, ami a térségünkre is jellemző” – fogalmazott Navracsics Tibor. A tendencia a Balaton keleti medencéjében különösen erős, ahol a bevándorlás jelentősebb, mint a nyugati térségben.

A beszélgetés során szó esett a népességcsökkenés és a migráció kérdéséről is. Kiemelte, hogy a környező járások mindegyikében csökken a népesség, ami nemcsak a természetes fogyásnak, hanem a munkahelyek hiányának és az infrastruktúra hiányosságainak is köszönhető. „Van, aki a karrier miatt, van, aki kényszerből nem tud helyben lakást vásárolni, ezért elköltözik” – tette hozzá. A politikus kiemelte többek közt a közszolgálati bérlakásprogram jelentőségét, amely Tapolcán és a térségben összesen száz lakás felújítását vagy építését teszi lehetővé. A program célja, hogy a közszolgálatban dolgozók, tanárok, orvosok és egészségügyi dolgozók számára könnyebbé tegye a helyben való életkezdést és a munkavállalást.