Fél évszázada a betegek szolgálatában – Aranydiplomát kapott Buti Zsuzsanna, a tapolcai kórház legendás főorvosa

A csörötneki születésű doktornő 1975-ben szerzett általános orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd belgyógyászatból (1980) és radiológiából (1983) is szakvizsgát tett. Csonkáné Buti Zsuzsanna már pályája kezdetén a tapolcai kórházban helyezkedett el, és azóta is ugyanitt szolgálja a város és a környék betegeit – szakértelemmel, türelemmel és emberséggel.

A tapolcai kórház dolgozója, Csonkáné Buti Zsuzsanna aranydiplomát vehetett át

Fotó: Tapolcai Deák Jenő Kórház/Facebook

Munkabírása és szakmai tudása kiemelkedő, betegei és kollégái egyaránt nagyra becsülik. Tanácsaira sokan támaszkodnak, hozzá bizalommal fordul mindenki. Főorvosként és mentorként is példát mutatott: munkatársaival való kapcsolata mindig a kölcsönös tiszteleten és segítőkészségen alapult.

Bár 2002-ben hivatalosan nyugdíjba vonult, az orvosi hivatástól soha nem tudott elszakadni: azóta is a Tapolcai Deák Jenő Kórház aktív munkatársa, továbbra is részt vesz a betegek ellátásában és támogatja a fiatal orvosokat.

Elhivatottságát és magas színvonalú szakmai munkáját számos elismeréssel jutalmazták.

2007-ben Tapolca Egészségügyért és Szociális Ellátásért díjat kapott, 2013-ban pedig a kórház saját kitüntetését, a Dr. Deák Jenő Emlékérmet vehette át.

A főorvos asszony magánélete is példaértékű: boldog házasságban él Csonka László sebész főorvossal, két fiú édesanyja és három unoka büszke nagymamája.

A tapolcai kórház büszke a főorvosára

A Tapolcai Deák Jenő Kórház közössége szívből gratulált az aranydiplomához:

„További munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk!” – üzenték a kollégák.