1 órája
Tapolcán vitatják meg a politikai élet aktualitásait
Újra elindul a Polgári Szalon, amely a közéleti párbeszédnek ad teret. Ezúttal Rétvári Bence államtitkár lesz a vendég, akivel Tapolca városában találkozhatnak az érdeklődők.
Október 3-án, pénteken 18 órakor ismét megnyitja kapuit a Tapolcai Polgári Szalon, amelynek ezúttal is a Hotel Gabriella ad otthont. A rendezvénysorozat célja, hogy kötetlen beszélgetés keretében vitassák meg a közéleti, társadalmi és politikai kérdéseket a térség érdeklődő polgáraival. A mostani alkalom különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen vendégként Rétvári Bence államtitkár érkezik Tapolcára.
Rétvári Bence lesz Tapolca vendége
A pénteken 18 órakor kezdődő beszélgetés során szó lesz a legfrissebb politikai aktualitásokról, valamint a kormánypárti és ellenzéki álláspontok közötti különbségekről is. A rendezvény lehetőséget kínál a résztvevőknek arra, hogy közvetlenül hallhassák egy kormányzati szereplő gondolatait, kérdéseket tehessenek fel, és betekintést nyerjenek a döntéshozatali folyamatok hátterébe.
Az estet Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter és a Polgári Szalon házigazdája vezeti. A szervezők minden érdeklődőt várnak a Hotel Gabriella különtermében egy tartalmas, nyitott és párbeszédre ösztönző estére.