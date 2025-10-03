Tapolcán vitatják meg a politikai élet aktualitásait

Október 3-án, pénteken 18 órakor ismét megnyitja kapuit a Tapolcai Polgári Szalon, amelynek ezúttal is a Hotel Gabriella ad otthont. A rendezvénysorozat célja, hogy kötetlen beszélgetés keretében vitassák meg a közéleti, társadalmi és politikai kérdéseket a térség érdeklődő polgáraival. A mostani alkalom különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen vendégként Rétvári Bence államtitkár érkezik Tapolcára.

A Polgári Szalon következő estjén Tapolca ad otthont a politikai aktualitásokat érintő beszélgetésnek

Fotó: Navracsics Tibor/Facebook

Rétvári Bence lesz Tapolca vendége

A pénteken 18 órakor kezdődő beszélgetés során szó lesz a legfrissebb politikai aktualitásokról, valamint a kormánypárti és ellenzéki álláspontok közötti különbségekről is. A rendezvény lehetőséget kínál a résztvevőknek arra, hogy közvetlenül hallhassák egy kormányzati szereplő gondolatait, kérdéseket tehessenek fel, és betekintést nyerjenek a döntéshozatali folyamatok hátterébe.

Az estet Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter és a Polgári Szalon házigazdája vezeti. A szervezők minden érdeklődőt várnak a Hotel Gabriella különtermében egy tartalmas, nyitott és párbeszédre ösztönző estére.