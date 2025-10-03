október 3., péntek

1 órája

Jön a hideg idő, indul a távfűtés

Szerkesztőségünk megkereste a "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-t, hogy tájékoztatást kérjünk az idei távfűtés elindításával kapcsolatban.

Szilas Lilla

A "VKSZ" Zrt. tájékoztatása alapján a jogszabályok szerint a hivatalos fűtési időszak szeptember 15. és május 15. között van. Veszprém város önkormányzati rendelete alapján a folyamatos fűtési időszak október 15-től április 15-ig tart. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató szeptember 15-től május 15-ig köteles készen állni a fűtés biztosítására. Szeptember 15. és október 15., illetve április 15. és május 15. között csak a felhasználó írásbeli kérésére indítják el a távfűtést. Október 15-től április 15-ig automatikusan biztosítják a fűtést, kivéve, ha a társasház írásban lemondja.

Az idei évben már szeptember 24-én kértek először távfűtést
Fotó: Getty Images

Távhővel ellátott épületekben a fűtés indítása előtt próbafűtést általában nem végeznek, mert ez felesleges költséget jelentene a fogyasztóknak. A karbantartási időszakban (május 15. – szeptember 15.) viszont „hideg” próbát végeznek, hogy a rendszerek készen álljanak. A tapasztalatok szerint a szigetelés nélküli lakóházak és közintézmények (iskolák, óvodák, rendelők) gyakran már október 15. előtt kérik a fűtés indítását, míg a közületi fogyasztók általában megvárják az automatikus indítást.

Idén hamarabb jött a hideg idő, ezért elébb kérték a távfűtést

A "VKSZ" Zrt. tájékoztatása szerint az idei évben már szeptember 24-én kértek először fűtést, jelenleg 100 épületben indították el a szolgáltatást. A fűtés indítását vagy leállítását kizárólag a közös képviselő vagy a szerződésben megnevezett megbízott kérheti.

A hőközpont a külső hőmérséklet alapján szabályozza a fűtést: enyhébb időben automatikusan leáll, hidegebb napokon újraindul. A menetrendet a társasház szolgáltatási szerződése, illetve a közös képviselő írásbeli kérése határozza meg. A melegvíz-szolgáltatás egész évben, napi 24 órában folyamatosan biztosított.

 

