AI jóslata a télre – Mit tartogat Veszprém megyének a 2025/26-os tél? + videó

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak az e-mailjeinket szortírozza és az időbeosztásunkat segíti, hanem az égbolt mozgásait is képes elemezni. Az ECMWF, az OMSZ, a német DWD, a francia Météo-France és más európai meteorológiai szolgálatok adataiból, valamint 30 évnyi veszprémi téli archívumból tanuló modellek most megpróbálták „megjósolni”, milyen tél várható Veszprém megyében. A kép nem fekete-fehér: a téli időjárás változékony, de nem extrém hideg lesz, sokféle arccal és néhány meglepetéssel.

Téli időjárás: havas ház Veszprémben

Fotó: Forgács Bernadett / Forrás: archív/veol.hu



Téli időjárás, november – az álmosodó ősz és az első fagyok

Az AI szerint novemberben lassú lehűlés várható, de a hónap első felében még a megszokottnál enyhébb idő lehet. A Balaton környékén a tó melege tompítja a hideget, ezért a part menti településeken – Balatonfüredtől Zánkáig gyakoriak lesznek a sűrű ködök és a zúzmarás reggelek.

A Bakony magasabban fekvő részein (Zirc, Bakonybél, Tés) viszont már november közepén megjelenhet az első hózápor, különösen, ha a mediterrán ciklonok útvonalai a Kárpát-medencét is érintik. A hónap második felében növekszik a légnyomás, ami anticiklonális, ködös, párás időjárást hoz, vagyis a hideg „beszorulhat” a völgyekbe. A modellek szerint november végére -3 és +8 °C közötti napi csúcsok lesznek jellemzők.



December – ingadozó télkezdet, mediterrán meglepetésekkel

Decembert a mesterséges intelligencia változékony, de enyhébbnek tűnő hónapként írja le.

Az Atlanti-óceán felől időnként melegebb, nedves levegő érkezhet, amit hirtelen lehűlések követhetnek – tipikus recept a havas–esős keverékre.

A Balaton déli partján és a megye alacsonyabb térségeiben az AI több esőt és ónos esőt jelez, míg a Bakonyban és Zirc környékén megnő a tartós hóesés esélye. A hó azonban nem biztos, hogy meg is marad: a gyakori felmelegedések miatt a hóhatár 200–400 méter között ingadozhat.

Karácsonyra a legtöbb modell enyhébb, felhős, helyenként ködös időt vár, az AI valószínűségi elemzése alapján 25–30% esély van fehér karácsonyra a Bakony térségében. Várható átlaghőmérséklet: -1 és +5 °C között Valószínű csapadékforma: vegyes (eső, havas eső, hó)