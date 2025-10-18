1 órája
AI jóslata a télre – Mit tartogat Veszprém megyének a 2025/26-os tél? + videó
Az AI nem varázsgömbből dolgozik, hanem több millió adatpontból, légköri mintázatokból és 30 évnyi tapasztalatból. Most azt kérdeztük tőle, milyen lesz megyénkben a téli időjárás. Elárulta azt is, fehér lesz-e a karácsony.
A mesterséges intelligencia ma már nemcsak az e-mailjeinket szortírozza és az időbeosztásunkat segíti, hanem az égbolt mozgásait is képes elemezni. Az ECMWF, az OMSZ, a német DWD, a francia Météo-France és más európai meteorológiai szolgálatok adataiból, valamint 30 évnyi veszprémi téli archívumból tanuló modellek most megpróbálták „megjósolni”, milyen tél várható Veszprém megyében. A kép nem fekete-fehér: a téli időjárás változékony, de nem extrém hideg lesz, sokféle arccal és néhány meglepetéssel.
Téli időjárás, november – az álmosodó ősz és az első fagyok
Az AI szerint novemberben lassú lehűlés várható, de a hónap első felében még a megszokottnál enyhébb idő lehet. A Balaton környékén a tó melege tompítja a hideget, ezért a part menti településeken – Balatonfüredtől Zánkáig gyakoriak lesznek a sűrű ködök és a zúzmarás reggelek.
A Bakony magasabban fekvő részein (Zirc, Bakonybél, Tés) viszont már november közepén megjelenhet az első hózápor, különösen, ha a mediterrán ciklonok útvonalai a Kárpát-medencét is érintik. A hónap második felében növekszik a légnyomás, ami anticiklonális, ködös, párás időjárást hoz, vagyis a hideg „beszorulhat” a völgyekbe. A modellek szerint november végére -3 és +8 °C közötti napi csúcsok lesznek jellemzők.
December – ingadozó télkezdet, mediterrán meglepetésekkel
Decembert a mesterséges intelligencia változékony, de enyhébbnek tűnő hónapként írja le.
Az Atlanti-óceán felől időnként melegebb, nedves levegő érkezhet, amit hirtelen lehűlések követhetnek – tipikus recept a havas–esős keverékre.
A Balaton déli partján és a megye alacsonyabb térségeiben az AI több esőt és ónos esőt jelez, míg a Bakonyban és Zirc környékén megnő a tartós hóesés esélye. A hó azonban nem biztos, hogy meg is marad: a gyakori felmelegedések miatt a hóhatár 200–400 méter között ingadozhat.
Karácsonyra a legtöbb modell enyhébb, felhős, helyenként ködös időt vár, az AI valószínűségi elemzése alapján 25–30% esély van fehér karácsonyra a Bakony térségében. Várható átlaghőmérséklet: -1 és +5 °C között Valószínű csapadékforma: vegyes (eső, havas eső, hó)
Január – a tél szíve: hidegpárnák és hózáporok
Januárra az AI már határozottabb téli képet vetít előre.
A La Niña háttérmintázat és a gyengülő nyugatias áramlás miatt nő a blokkoló anticiklonok esélye, vagyis hosszú, ködös, fagyos időszakok következhetnek.A Veszprém–Ajka–Pápa vonalon gyakori lehet a hidegpárna, amikor napokig nem oszlik fel a köd, és a hőmérséklet egész nap 0 °C körül marad. Ezzel szemben a Bakony tetején (700 m körül) időnként kisüt a nap, sőt akár enyhébb is lehet, mint a völgyekben – különös, de jellemző „fordított tél” helyzet. A hónap közepén a modellek egy erősebb arktikus betörés lehetőségét mutatják: -10 °C alatti hajnalok, és néhány napig tartó, porhóval kísért hidegfront lehetséges. Ez hozhatja a tél legszebb, klasszikus havas napjait. Várható átlaghőmérséklet: -5 és +2 °C között. Kiemelt veszély: köd, jegesedés, hóátfúvás a Bakonyban
Valószínű havazási időszakok: január 5–12. és 22–28. körül
Február – tél végi hullámvasút
Februárban a mesterséges intelligencia kétarcú hónapot jelez: az első felében még téli epizódok, a második felében viszont fokozatos enyhülés valószínű. Az AI által felismert analóg évek (1998, 2012, 2018) alapján egy késői havas visszatérés sem kizárt – főként, ha a NAO index negatívba fordul és mediterrán ciklonok érkeznek. Ez tipikusan bakonyi hóviharokat és Balaton menti ónos esőt jelent. Február végén azonban már tavasziasabb napok is lehetnek: akár +10 °C körüli maximumok, de erős széllel és gyors olvadással. A hóhatár végül visszaszorul a magasabb térségekbe.
Várható átlaghőmérséklet: -2 és +6 °C között. Csapadék: gyakori, de nem tartós. Legnagyobb bizonytalanság: a hónap közepi ciklontevékenység iránya
Összegzés: a mesterséges intelligencia „jóslata” szerint a 2025/26-os tél változékony, közepesen enyhe, de időnként meglepően kemény lehet. A legnagyobb kihívást nem is a szélsőséges hideg, hanem a gyakori hőmérséklet-ingadozás és a tartós köd jelentheti. A hó legnagyobb eséllyel a Bakony magasabb térségeiben marad meg, míg a Balaton partvidékén inkább az ónos eső és a dér lesz gyakori.
AI-ajánlások Veszprém megyére
- Gazdáknak: a januári–februári fagyhullámok előtt érdemes a fagyérzékeny növényeket takarni, a lejtős területeken pedig a talajeróziót megelőzni.
- Autósoknak: a Bakonyon áthaladó utak (pl. Zirc–Tés–Várpalota) hóátfúvásra hajlamosak – téli gumi és hólánc ajánlott.
- Energiatervezés: hidegpárnás hetek alatt nő a fűtési igény, de csökkenhet a szél- és napenergia-termelés; érdemes tartalék kapacitásokat fenntartani.
- Balaton mentén: köd, zúzmara, ónos eső – ez lesz a tél fő „veszélytriója”.
Az AI nem varázsgömbből dolgozik, hanem több millió adatpontból, légköri mintázatokból és 30 évnyi tapasztalatból. Az algoritmus szerint Veszprém megye idén nem a farkasordító hideg, hanem a sokarcú tél színtere lesz: hol ködös és csendes, hol viharos és hófúvásos – de mindig izgalmas.
És hogy lesz-e fehér karácsony?
A kérdésre a mesterséges intelligencia csak ennyit mond:
a Bakonyban jó eséllyel, a Balaton partján inkább csak zúzmarás reggel formájában.