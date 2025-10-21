1 órája
Már biztos! Változott a téli szünet 2025-ös rendje, itt a dátum, mikor kezdődik
Idén kicsit korábban kezdődik az iskolai pihenés: a tanítás december 19-én véget ér. A diákok így már a téli szünet idején élvezhetik a karácsonyi készülődést és a családi pihenést.
Idén kicsit korábban kezdődik a téli szünet: míg eddig december 20-át jelölték meg, a legfrissebb belügyi rendelet szerint már december 19-én véget ér a tanítás. Így a diákok a téli szünetet egy nappal hamarabb kezdhetik, és már korábban élvezhetik a karácsonyi pihenést és a családi készülődést. A rendelet egyértelműen kijelöli a tanév fontos dátumait: a 2025/2026-os tanév szeptember 1-jén indult, és 2026. június 19-én zárul, a tanítási napok száma összesen 181.
A diákok hamar kezdik a téli szünetet
Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy az őszi szünet idején a diákok összesen 11 pihenőnapot kaptak, ami lehetőséget adott a feltöltődésre és a családi programokra. Most a téli szünet is biztosítja ugyanezt: a december 19-től kezdődő napokban a tanulók élvezhetik a szabadságot, miközben a pedagógusok is felkészülhetnek az év második felére.
A hosszabb pihenő nemcsak a tanulóknak jó hír: a családoknak is könnyebb így megtervezni az ünnepi programokat. Akár egy kis kirándulás, akár otthoni pihenés, a diákok energiával telve térhetnek vissza az iskolapadba január közepén. Az első félév január 16-ig tart, és január 23-ig kapnak visszajelzést a szülők a félévi eredményekről, így mindenki pontosan tudja, hol áll.
Összességében a korábbi őszi szünet és a most kicsit korábban kezdődő téli szünet együtt biztosítják a diákoknak a feltöltődést, a családoknak pedig a nyugodt ünnepi készülődést. Egy kis extra pihenés sosem árt, és most mindenki jobban élvezheti a karácsonyi hangulatot.
