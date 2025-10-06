október 6., hétfő

Témahét a zaklatás ellen

Antibullying témahetet tartott az  Ajkai Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegysége a tanév ötödik hetében.

Tisler Anna

A számos program egyike volt a Komáromi Sándor vezette  Pannon Szinitanoda felső tagozatos és középiskolás  tagjainak Ezek nem mi vagyunk című  előadása. A roma legendáriumot a Pannon Egyetem Ajka Kampuszán adták elő. Komáromi Sándortól megtudtuk, hogy a szereplőkkel közösen írták a darabot. 

 A színjátszók a darabban a roma legendáriumból adtak elő
Fotó: Tisler Anna

– Akiben csak gyűlölet van, bántja saját magát épp eleget - fogalmazta meg az elgondolkodtató mondatot az előadás végén az egyik szereplő. A 25 perces  darabot, amely az előítéletekről, a gyűlöletről, a másság elutasításáról szól, másfél évvel ezelőtt kezdték próbálni. 

Sashalmi Melindától, a technikum tanárától megtudtuk, hogy a héten a témával tanórákon is foglalkoztak, ezen felül programokat szerveznek a diákoknak.  Céljuk, hogy tudatosítsák, mit jelent a zaklatás, hogyan ismerhetjük fel, ha őket, vagy a környezetükben bárkit bántanak, zaklatnak, és ami a legfontosabb, mit tehetnek ellene. A bántás nem csupán a fizikai bántalmazás lehet, szavakkal is lehet bántani. A tanárnő elmondta, az intézményben nem jellemző, hogy bántják egymást a diákok, ettől függetlenül fontos, hogy foglalkozzanak a témával.

A témahét része volt egy fotózás, amelyen minden évfolyam azonos színű pólóban jelent meg, jelképezve, hogy mindannyian különbözőek, mégis egységet alkotnak. A fogyatékossággal élő tagokból álló Hangadók zenekar koncertjén azt tapasztalták meg, hogy a sérültek is tudnak kiemelkedőt alkotni. A diákok arról is hallottak a program keretében, hogy mi a megfelelő viselkedés a közösségi médiában. A tanároknak Lovas Irén, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány intézményvezetője az asszertív kommunikációról tartott előadást. A pontosan kifejezett érzések, megfogalmazott mondatok, a másik ítélkezés nélküli meghallgatása mind fontos ahhoz, hogy a környezetünkben élőkkel megfelelően kommunikáljunk. 

 

