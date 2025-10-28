1 órája
Mindenszenteki temetői nyitvatartás Pápán
Mindenszentek és halottak napja közeledtével változnak a temetői nyitvatartások Pápán. Az ünnep idején a város két temetője hosszabbított, illetve külön szabályozott nyitvatartással várja a látogatókat.
Az előttünk álló hétvégén sokan keresik fel a pápai sírokat, hogy mécsest gyújtsanak és megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. A temetői nyitvatartás a megnövekedett forgalomhoz alkalmazkodik, a Kálvária temető nyitvatartása – akárcsak az év többi napján – mindenszentekkor is korlátlan.
A temetői nyitvatartás alkalmazkodik az igényekhez
Az emlékezők a nap 24 órájában, folyamatosan látogathatják a temetőt, így bárki saját időbeosztása szerint róhatja le kegyeletét.
Az Alsóvárosi temető október 31-én, pénteken reggel 7 órától egészen november 2-án vasárnap 19 óráig folyamatosan nyitva lesz. Fontos tudnivaló, hogy gépkocsival behajtani csak külön engedéllyel lehet. A temető környékén megnövekedett forgalomra kell számítani, ezért érdemes gyalogosan vagy tömegközlekedéssel érkezni. A látogatók biztonságáról rendőrök és polgárőrök is gondoskodnak, akik szükség esetén segítenek a forgalom irányításában és a közlekedésben.
A rendőrség idén is fokozott figyelmet fordít a temetők környékén történő bűncselekmények megelőzésére, és az alábbi javaslatokat fogalmazta meg:
• Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire valóban szükség van.
• Táskájukat és értéktárgyaikat ne hagyják őrizetlenül a síroknál, még rövid időre sem.
• Csak kijelölt, őrzött parkolókat használjanak, és gépjárművüket minden esetben gondosan zárják le.
• Az autóban ne hagyjanak értéktárgyakat jól látható helyen, inkább tegyék azokat a csomagtartóba.
• A zsúfolt helyeken fokozottan figyeljenek a zsebtolvajokra – táskájukat tartsák zárt állapotban, testközelben.
A hatóságok célja, hogy az ünnepi megemlékezést semmi ne árnyékolja be, és mindenki biztonságban, méltó körülmények között gyújthassa meg az emlékezés mécsesét. A város temetői mindenszentek idején is szeretettel várják az emlékezőket. Akár a nap bármely szakában érkezünk a Kálvária temetőbe, akár az Alsóvárosi temetőt választjuk, fontos, hogy türelemmel, figyelemmel és egymás iránti megértéssel közelítsünk – hiszen ez az időszak a békés megemlékezésről szól.