október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halottak napja

1 órája

Mindenszenteki temetői nyitvatartás Pápán

Címkék#Pápán#mindenszent#rendőrség#Kálvária temető#Alsóvárosi temető

Mindenszentek és halottak napja közeledtével változnak a temetői nyitvatartások Pápán. Az ünnep idején a város két temetője hosszabbított, illetve külön szabályozott nyitvatartással várja a látogatókat.

Haraszti Gábor

Az előttünk álló hétvégén sokan keresik fel a pápai sírokat, hogy mécsest gyújtsanak és megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. A temetői nyitvatartás a megnövekedett forgalomhoz alkalmazkodik, a Kálvária temető nyitvatartása – akárcsak az év többi napján – mindenszentekkor is korlátlan.

Temetői nyitvatartás Pápán az alsóvárosi és Kálvária temetőben
A temetői nyitvatartás a Kálvária temetőben nem változik mindenszentekkor
Fotó: Haraszti Gábor

A temetői nyitvatartás alkalmazkodik az igényekhez

Az emlékezők a nap 24 órájában, folyamatosan látogathatják a temetőt, így bárki saját időbeosztása szerint róhatja le kegyeletét.
Az Alsóvárosi temető október 31-én, pénteken reggel 7 órától egészen november 2-án vasárnap 19 óráig folyamatosan nyitva lesz. Fontos tudnivaló, hogy gépkocsival behajtani csak külön engedéllyel lehet. A temető környékén megnövekedett forgalomra kell számítani, ezért érdemes gyalogosan vagy tömegközlekedéssel érkezni. A látogatók biztonságáról rendőrök és polgárőrök is gondoskodnak, akik szükség esetén segítenek a forgalom irányításában és a közlekedésben.

Az alsóvárosi temetőbe gépkocsival behajtani csak külön engedéllyel lehet
Fotó: Haraszti Gábor

A rendőrség idén is fokozott figyelmet fordít a temetők környékén történő bűncselekmények megelőzésére, és az alábbi javaslatokat fogalmazta meg:
   • Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire valóban szükség van.
   • Táskájukat és értéktárgyaikat ne hagyják őrizetlenül a síroknál, még rövid időre sem.
   • Csak kijelölt, őrzött parkolókat használjanak, és gépjárművüket minden esetben gondosan zárják le.
   • Az autóban ne hagyjanak értéktárgyakat jól látható helyen, inkább tegyék azokat a csomagtartóba.
   • A zsúfolt helyeken fokozottan figyeljenek a zsebtolvajokra – táskájukat tartsák zárt állapotban, testközelben.

A rendőrség idén is fokozott figyelmet kér mindenkitől
Forrás: police.hu

A hatóságok célja, hogy az ünnepi megemlékezést semmi ne árnyékolja be, és mindenki biztonságban, méltó körülmények között gyújthassa meg az emlékezés mécsesét. A város temetői mindenszentek idején is szeretettel várják az emlékezőket. Akár a nap bármely szakában érkezünk a Kálvária temetőbe, akár az Alsóvárosi temetőt választjuk, fontos, hogy türelemmel, figyelemmel és egymás iránti megértéssel közelítsünk – hiszen ez az időszak a békés megemlékezésről szól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu