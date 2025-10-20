Murvát szállítanak a temetőkbe, hogy megkönnyítsék a sírhelyek gondozását

A Veszprém Szolgáltató Város a Facebook-oldalán osztotta meg a közleményt, mely szerint október 22-én és 29-én osztályozott murva kerül kiszállításra a veszprémi temetőkbe, a sírhelyek gondozásának és díszítésének megkönnyítése érdekében.

Fotó: Veszprém Szolgáltató Város/Facebook

Több temetőt is ellátnak murvával

Az érintett temetők és kihelyezési helyszínek:

Gyulafirátót alsó és felső temető – a temetőkapuk elé

Kádártai temető – a temetőkapu elé

Dózsavárosi temető – az új parcellákhoz

Vámosi úti temető – az ügyfélszolgálati épületek utáni részen, valamint az új parcelláknál.

Kérik, hogy a murvát kizárólag temetőn belüli használatra vigyék el, és csak annyit, amennyire valóban szükségük van, hogy mindenki számára elegendő mennyiség maradhasson.